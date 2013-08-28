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ملتقى القافلة النسائي يواصل فعالياته بحضور 14 ألف زائرة

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ملتقى القافلة النسائي يواصل فعالياته بحضور 14 ألف زائرة ملتقى القافلة النسائي يواصل فعالياته بحضور 14 ألف زائرة

 ياسمين السهيمي (الدمام)

استطاع برنامج (عالم سكر) تدريب أكثر من 500 فتاة خلال 6 أيام، في مختلف نواحي الحياة، وقالت مشرفة البرنامج الدكتورة وضحى القحطاني: إن البرنامج يعنى بالتنمية الذاتية للفتيات، وتنمية المهارات، وتعزيز ثقافة التطوع لديهن، ويحتوي كذلك على العديد من البرامج المنوعة والمحاضرات والدورات وورش العمل التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى الفتيات وتأهيلهن ليصبحن عنصراً فاعلاً في المجتمع. وبلغ عدد الزائرات أكثر من 14 ألفا.من جانب آخر، دعت مدربة في التنمية البشرية إيمان القرعاوي، من خلال محاضرة (وسائل التواصل الاجتماعي) إلى ضرورة الاستخدام الجيد لهذه الوسائل واستثمارها في جميع المجالات التي تخدم المجتمع في جميع المجالات الدينية والأخلاقية والتربوية والاجتماعية، مشيرة إلى أن من إيجابيات الإعلام الجديد وصول الأخبار بصورة سريعة وإبداء الآراء بسهولة أكبر. كما ألقت الدكتورة نورة الحساوي من جامعة الأميرة نورة محاضرة بعنوان (دوائر الهوية الخمس) أشارت فيه إلى أن الدراسات أثبتت بأن الرجل يتكلم أكثر من المرأة، وأنه أكثر ثرثرة منها، وحديثه يستمر لمدة أطول من المرأة، خاصة في التجمعات، كما أنه يفضل التحدث والإنصات والاستماع للآخرين، وذلك مناقض ومخالف لما هو شائع عندنا أن المرأة أكثر ثرثرة من الرجل. ويشارك مركز العناية بالمصحف بالخرج عبر فعاليات ملتقى القافلة الثاني عشر، حيث بلغ عدد المصاحف التي تم استبدالها أكثر من 250 مصحفا.

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