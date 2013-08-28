لقاء في القريات لتحويل خطوط الكهرباء إلى أرضية

منيف الكويكبي (القريات)

بحث لقاء جمع رئيس بلدية القريات المهندس علي بن قائض الشمري مع مدير شركة الكهرباء المهندس علي حطاب السالمي ومجموعة من المهندسين ورؤساء الأقسام تحويل مسارات الكهرباء داخل المحافظة من هوائية إلى أرضية مع التوسع الكهربائي وتغذية مدينة وعد الشمال وحي الأمير عبدالإله ومخطط نايف والورود. كما وقف اللقاء على ما يترتب من مخلفات الكهرباء بعد الانتهاء من التمديدات الأرضية وتأخير تراخيص الحفر في بعض المواقع. ونوقش أثناء الاجتماع إمكانية تفعيل مكتب للتنسيق بين الجهات الحكومية واحتياجات البلدية من عدادات للمواقع العامة والحدائق والمنتزهات وسرعة تركيبها وقص الأشجار تحت الأسلاك الهوائية.