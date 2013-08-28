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3 فروع جديدة وقسم نسوي في مكتب عمل حائل

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3 فروع جديدة وقسم نسوي في مكتب عمل حائل 3 فروع جديدة وقسم نسوي في مكتب عمل حائل

 سطام الجميعة (حائل)

يستعد فرع وزارة العمل في منطقة حائل لافتتاح فرع نسائي خلال الفترة القريبة المقبلة لخدمة سيدات الأعمال وتعمل الإدارة على تهيئة مبناها الجديد. وذكر مصدر في الفرع أن القسم النسائي مكون من وحدة متكاملة حيث سيتم استقبال جميع الطلبات من فتح ملفات استخراج التأشيرات، تجديد الرخص، نقل الكفالات، وغيرها من الخدمات التي تحرص وزارة العمل على إدراجها ضمن صلاحيات مكاتب العمل المنتشرة في المملكة.وأضاف المصدر أن إدارة مكتب العمل في حائل تعمل على تهيئة مباني فروع مكاتب ثلاث محافظات تابعة للمنطقة في بقعاء والغزالة والشنان، كما تعمل حاليا على تطوير ونشر خدماتها في أنحاء المملكة المختلفة من خلال استخدام التقنية والتوسع في افتتاح الفروع في المناطق والمحافظات طبقاً لاحتياجاتها لتلك الخدمات.

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