البلدية والشرطة في القريات تتفقان على تعزيز التعاون

عبدالعزيز المشيطي (القريات)

اتفقت بلدية محافظة القريات مع الشرطة على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات فيما يفيد المواطن والصالح العام. جاء ذلك لدى استقبال رئيس البلدية المهندس علي بن قائض الشمري، مدير شرطة المحافظة العميد سعود حوري الرويلي ومرافقيه من كبار الضباط وتناول اللقاء بعض الموضوعات والجوانب التي تتعلق بالعمل في جميع مجالاته والتطرق للتكامل الأمني بين الجهتين وللخدمات المتبادلة بين الطرفين لتحقيق التطلعات. من جهته أثنى مدير شرطة القريات على ما تلقاه شرطة المحافظة من تعاون من بلدية القريات.