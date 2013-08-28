5 أسباب مشوقة لبداية أسبوع الموضة ربيع وصيف 2014

يحتفل عالم الموضة في شهر سبتمبر المقبل ببداية عروض أسابيع الموضة لموسم ربيع وصيف 2014م في أكبر مدن العالم ابتداءً من نيويورك وانتهاء بمدينة باريس الفرنسيَّة.

وبالتَّأكيد نحن على شوق لبداية هذا الموسم لعدَّة أسباب نذكرها لكِ في ما يلي لتنتظري معنا ما سيقدِّمه المصممون على منصَّات العروض:

1- صالة عرض أخاذة لدار " Chanel "

في كلِّ موسم، تبهرنا دار الأزياء الفرنسيَّة الشَّهيرة "Chanel " بصالة عرض رائعة، وفي الموسم الماضي على سبيل المثال تربَّعت كرة أرضيَّة عملاقة في وسط الصَّالة، ودارت العارضات حولها ليأخذونا في رحلة خياليَّة حول العالم، لذا

نتوق لمعرفة ما يخبئ لنا "كارل لاغيرفيلد" في عرض هذا الموسم.

2- هادي سليمان و إرث "Saint Laurent"

لم ينجح المصمم ذو الأصول التونسيَّة هادي سليمان في إرضاء جمهوره منذ أن استلم زمام الأمور في دار الأزياء العريقة " Saint Laurint", فهل سيتغيَّر الحال هذا الموسم يا ترى؟

3- أحدث اتجاهات الموضة

ما يظهر على منصَّات العروض لأشهر المصممين يحدد اتجاهات الموضة للموسم المقبل، لذا كوني متابعة لموقع "سيِّدتي نت" حتى تكوني مطَّلعة دومًا على كلِّ جديد.

4- أناقة جمهور الموضة ومتابعيها

تنتشر حمّى الموضة في شوارع المدن العالميَّة خلال أيام العروض، فنشاهد أجمل الأزياء وأبرز الاتجاهات في إطلالات الحضور من جمهور الموضة، وفي الصفوف الأولى لعروض الأزياء، ونتطلَّع لرؤية الجديد في الأيّام المقبلة.

5- نجمات هوليوود يقدِّمن الدَّعم لمصممي الأزياء

يقاس نجاح المصمم دائمًا بالأزياء التي يعرضها، ومدى إقبال النَّجمات على ارتداء تصاميمه، وحرصهنَّ على حضور عروضه، وخلال أسابيع الموضة تتنقل النَّجمات بين مدن العالم ليظهرن في الصفوف الأماميَّة لأجمل العروض.

فمن من النَّجمات سنشاهد؟ وكيف ستكون إطلالاتهنَّ هذا الموسم ؟

هذا ما يبقينا متشوِّقين لانطلاقة أسبوع الموضة في نيويورك 5 سبتمبر، أي بعد أيام من الآن ... شاركينا بذكر الأشياء التي تتوقين لرؤيتها خلال أسابيع الموضة لموسم ربيع وصيف 2014م.

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