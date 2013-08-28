كيف يمكن تفادى الاضطرابات النفسية للأطفال الناجمة عن الخلافات الأسرية

تسأل قارئة "دوماً ما أتشاجر مع زوجى أمام ابنى، وذلك يمثل عدداً من الاضطرابات النفسية له، فكيف يمكننى التغلب على هذا الأمر"؟.

يجيب على هذا التساؤل الدكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى، قائلا يمكن مواجهة الاضطرابات النفسية التى يواجهها أى طفل بإشعاره بالطمأنينة وعدم زعزعة الاستقرار لديه، لأن ذلك يخلق نوعاً من التوتر والقلق وعدم القدرة على مواجهة الأمور المختلفة، فكثيراً من الآباء والأمهات لا يستطيعون إبعاد الخلافات الشخصية عن أطفالهم، وهذا يسبب نوعاً من التوتر لدى الطفل ويخلق منه طفلاً غير سوى، لذا لابد من إبعاد تلك الخلافات الشخصية عن الأطفال، لأنهم على دراية كاملة بكل ما يحدث أمامهم ويتأثرون به ويظل يتذكرونه دوما لذا فأفضل شىء هو أن ينهى الآباء خلافهم بعيداً عن الأبناء، لأن الكثيرون منهم قد يقومون بضرب بعضهم البعض دون أن ينتبهوا أن هناك طفلاً أمامه، لذا تكون نتيجة هذا الأمر فقدان الطفل ثقته فى كل المحيطين به، ويدفعه ذلك للانطواء والاضطرابات النفسية التى يفشل فى مواجهتها.

ويضيف قد يتطور الأمر لديه للصراخ المستمر وعدم الرغبة فى التحدث مع من حوله، لذا على الأم أن تحيط الطفل بشعور الأمان وتجعل من المنزل المكان الذى يستريح فيه الطفل حتى لا يهرب منه عندما تحين الفرصة لذلك فإبعاد الخلافات عن الطفل هو السبيل الوحيد لتجنب الاضطرابات النفسية.