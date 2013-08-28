مفاجأة.. موقع "رابعة" من إنشاء وإدارة رجل تركي وتم تسجيله بعد يومين من فض الاعتصام

كتب : عمرو عز الدين منذ 32 دقيقة

بعد فض اعتصام الإخوان المسلمين منطقة "رابعة العدوية" في مصر، في صباح الرابع عشر من أغسطس الجاري، وانتشار شعار "رابعة" الأصفر، ظهر موقع ذو خلفية صفراء فاقعة، باسم "R4bia" يوثق لأحداث فض الاعتصامات بالصور والمعلومات، ويرتبط بصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، بنفس الاسم، وكلها يتجمع عليها الآلاف من الشباب المصري والعربي، كما أن الموقع ذاته يتيح التصفح باللغات العربية والإنجليزية والتركية.

وفي أثناء البحث عن منشأ هذا الموقع وصاحبه، كانت المفاجأة أنه من إنشاء رجل تركي يدعى "محمد يلدريم"، يسكن مقاطعة سيريك في مدينة أنطاليا التركية الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وقام بذلك في السادس عشر من أغسطس الجاري، بعد يومين فقط من فض اعتصام منطقتي رابعة العدوية والنهضة، بينما قام ببعض الإضافات والتطويرات بعد يومين في الثامن عشر من أغسطس، وينتهي تاريخ اشتراك الموقع في السادس عشر من أغسطس 2014، على موقع الاستضافة Godaddy.

اللافت للنظر أيضا أن اسم الرجل المسجل به الموقع "محمد يلدريم"، هو نفسه اسم مدير الموقع "الأدمن"، كذلك هو نفسه اسم مسؤول الدعم الفني، أما بياناته فهي نفسها في كل صفة من الصفات السابقة، بنفس عنوان الشارع ورقم الهاتف والرمز البريدي المنسوب لمقاطعة سيريك الواقعة بمدينة أنطاليا التركية.

جدير بالذكر أن شعار "رابعة" ذا الأصابع الأربعة والخلفية الصفراء ظهر تخليدا لضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، وكان اول من استخدمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ومن بعده انتشرت هذه الإشارة في مصر، وسارع الآلاف من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير صورة حساباتهم الشخصية إلى هذه الإشارة، ونقلها عنه بعض لاعبي كرة القدم الأتراك خلال مبارايات الدوري التركي الممتاز، ثم صارت إشارة معتادة في جميع المظاهرات المؤيدة لمحمد مرسي، الرئيس المصري المعزول.