مؤتمر التعليم والتوظيف يبحث توافق المخرجات مع احتياجات سوق العمل

عكاظ (المدينة المنورة)
أكمل معهد القيادة والريادة التابع لمدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، استعداداته لاستضافة فعاليات المؤتمر الدولي حول التعليم والتوظيف الذي سيناقش توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في دول منظمة التعاون الإسلامي تحت رعاية الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة بحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه لمدة يومين في سبتمبر المقبل بفندق الأوبروي بالمدينة المنورة.وأوضح الدكتور محمد مصطفى محمود المدير التنفيذي لمعهد القيادة والريادة، أن المؤتمر يهدف إلى إكمال الجاهزية التعليمية وإيجاد حالة من التزامن المنشود بين مخرجات المؤسسات التعليمية وسوق العمل، مبينا أن تبادل الأفكار يعد السمة الأبرز للفعاليات، حيث يطرح 20 عالما ومتخصصا من دول عدة تجاربهم التى سيكون لها الأثر البالغ فى الوصول إلى نتائج ناجحة ومرضية.وعن جلسات المؤتمر قال الدكتور محمد مصطفى، إن الجلسة الأولى ستحوي استعراضا لفيديو تفاعلي عن نجاحات معهد المدينة المنورة للقيادة والريادة، ومن ثم كلمات للحضور البارزين ومنهم رئيس المؤتمر الدكتور عثمان بكر تليها كلمة الدكتور منير يعقوب رئيس مجلس الإدارة المنتدب آي كي آي بي بماليزيا يعقب ذلك كلمات لكل من الدكتور حاج عدنان حاج يعقوب رئيس ولاية باهانج بماليزيا ومعالي المهندس عادل فقيه وزير العمل بالمملكة وتختتم الجلسة الأولى بالتوقيع على وثائق التعاون المشترك بين معهد مدجينة المعرفة للقيادة والريادة وأكاديمية التعليم العالي للإدارة بماليزيا.وعن الجلسة الثانية التي تحمل عنوان (التعليم العالي في دول التعاون الإسلامي والتحدي المتنامي في احتياجات التوظيف)، قال الدكتور عثمان بكر رئيس المؤتمر إن أربعة بحوث ومحاور فاعلة سيتم طرحها فى الجلسة الثانية، منها التعليم العالي والتوظيف والخبرة الماليزية في كيفية التنسيق والمواءمة بين الثقافة الزراعية وبين إمكانية توظيف الخريجين يقدمها الاستاذ البروفيسور زايني والسكرتير العام الثاني لوزارة التعليم بماليزيا، ثم تحديات توظيف الخريجين وتعديل الرؤية، والرسالة التعليمية بجامعة بروناي دار السلام يقدمها فخامة الدكتور ذو القرنين حاج حنفي السكرتير الدائم لوزارة التعليم بمملكة بروناي دار السلام ونائب رئيس جامعة بروناي ثم التحديات التي تواجه معاهد التعليم العالي بتركيا.يعقب ذلك، استعراض التوسعة والاتجاه إلى الدولية واعتماد الجودة والتوظيف يقدمها الدكتور بلال كسبينار مدير مركز رومي الدولي لدراسة الحضارات بجامعة نسمتين اربكان بتركيا وأخيرا تحديات وآفاق التعليم والتوظيف في المملكة يقدمها الدكتور عبد الكريم النجيدي المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل بالسعودية.وعن جاهزية خريجي المؤسسات التعليمية تنطلق الجلسة الثالثة بعنوان (جاهزية خريجي المؤسسات التعليمية وعواملها الثقافية والمؤسسية) وتضم أربعة مباحث؛ منها التعليم والتصور الوظيفى بالسعودية، تقليص الفجوة بينهما وتحسين نوعية الخريجين للدكتور صلاح العمر رئيس مجلس إدارة كليات التميز، والمحور الثاني نوعية خريجي المؤسسات التعليمية حول أفكار وحقائق للدكتور ذي الكفل عبدالرازق نائب جامعة البخاري الدولية بماليزيا، ومن بعد المحور الثالث بعنوان الاحتياجات الضرورية لتوظيف الخريجين والتنوير الثقافي، ومهمة التوصل إلى المنهج النموذجي للدكتور عثمان بكر عميد ومدير مركز السلطان عمر سيف الدين للدراسات ورئيس مجلس ادارة الكلية الدولية باهانج ماليزيا.وأخيرا سيكون البحث الرابع بعنوان التعزيز النوعى للخريجين الجامعيين من حيث المعرفة والثقافة والادارة للدكتور أنيس أحمد نائب رئيس جامعة ريفاج الدولية بإسلام أباد باكستان.وفي ما يتعلق بالتعليم والتأهيل الوظيفي الذي سيكون تحت عنوان شؤون التعليم العالى والتأهيل الوظيفي عن دراسة حالة للأقليات المسلمة تنطلق الجلسة الرابعة بثلاثة بحوث أيضا الأول في التعليم والتوظيف ومشكلات المجتمع الاسلامي في تايلاند، والبحث المعاصر عن الحلول يقدمه الدكتور سوكري لا نجوبتيه عميد الآداب والعلوم الاجتماعية جامعة ياللا الإسلامية جنوب تايلاند، ثم يأتي المبحث الثاني بعنوان (التعليم والتوظيف – خبرات وتجارب جامعة ولاية مينداناو على مدى العديد من العقود الماضية) يقدمه الدكتور ماكبادو مسلم رئيس جامعة ولاية مميدانا والفلبين والمبحث الثالث عن موقف التأهيل الوظيفي لخريجى جامعة البلقان الاسلامية بماليزيا – استقصاء تحليلي لتجربة وخبرات العقدين الماضيين يقدمه الدكتور ميسون ادريس استاذ تاريخ الحضارات المقارن العلوم السياسية والأخلاقية والقانون جامعة سراييفو الدولية البوسنة.وعلى صعيد الجلسة الخامسة فإنها ستحوي ثلاثة بحوث مهمة منها إعادة التفكير فى الدور الذي تقوم به الدراسة المهنية العليا بمدرسة الإمام حاطب السيسي كنموذج للتنوير الثقافي ونشر القيم بين خريجى المؤسسات التعليمية – دراسة حالة بتركيا يقدمها الدكتور صيام كياديبي قسم الاقتصاد كلية العلوم السياسية والإدارية جامعة ماليزيا الاسلامية الدولية، والبحث الثاني عن الدراسات العليا والتوظيف، ويستعرض تجربة جامعة جدة مادا كجامعة اندونيسية رائدة يقدمه الدكتور براتيكنوريكتور وأخيرا البحث الثالث بعنوان اكاديمية القيادة للتحسين النوعى للخريجين – دور الرؤية والرسالة التخطيطية للدكتور محمد ماجد بن كوتينج نائب المدير المنتدب بأكاديمية التعليم العالمي للقيادة ووزارة التعليم ماليزيا.وفي الجلسة السادسة التي تحمل عنوان التأهيل الوظيفي للخريجين حداثة الآفاق التعليمية والتحديات والفرص يقدم الحضور ثلاثة محاور هي التأهيل الوظيفى للخريجين منافسة بين الجامعات للدكتور احمد حاج زين الدين رئيس مجلس إدارة كلية آي كي آي بي الدولية وعميد مجلس ماليزيا للتصميم والمبحث الثاني بعنوان الافتقار السائد فى البحوث فى التعليم العالي والتأهيل الوظيفي والحاجة لوجود مقاييس فعالة للدكتور نسيم شيرازي معهد البحوث الاسلامية والتدريب بنك التنمية الاسلامية بجدة، ومن ثم البحث الثالث والذى يحمل عنوان التعليم العالي فى مجتمع الانترنت المعرفة والتنوير والتأهيل الوظيفي يقدمه الدكتور محمد عزمان شريف الدين الرئيس السابق والمدير العام لمعهد ماليزيا لنظم الإلكترونيات الدقيقة.