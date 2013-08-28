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شرطة الحناكية تطيح بسارق السيارات

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شرطة الحناكية تطيح بسارق السيارات شرطة الحناكية تطيح بسارق السيارات

 أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

أطاحت شرطة محافظة الحناكية التابعة لشرطة منطقة المدينة المنورة أمس، بشاب سعودي الجنسية بعد سرقته لسيارات عدة من ثلاث مدن في المملكة.وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد بن عامر الغنام، أن المقبوض عليه اعترف أنه سرق عددا من السيارات بالاشتراك مع شخص آخر لديه قضية في شرطة عقلة الصقور في القصيم، حيث استطاعا سرقة عدد من السيارات من مناطق مختلفة بالقصيم وحائل والرياض والاتجاه بها إلى منطقة صحراوية لتشليحها والقيام بطمس رقم الهيكل وحرقها لإخفاء معالمها، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المقبوض عليه من قبل الجهات الأمنية.

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