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تدريب الأطباء على الترميز الدولي لتسجيل الوفيات

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تدريب الأطباء على الترميز الدولي لتسجيل الوفيات تدريب الأطباء على الترميز الدولي لتسجيل الوفيات

 حسين هزازي (جدة)

نظمت إدارة الإحصاء والمعلومات والوثائق بالشؤون الصحية في محافظة جدة دورتين إلحاقيتين، الأولى في تحرير بلاغ الوفاة والثانية في الإجراءات الإحصائية بالمستشفيات.وأوضح مدير ادارة الإحصاء بصحة جدة خالد الرشيد أن هذه الدورات تستهدف الأطباء والفنيين العاملين في مجال الوفيات ودخول المرضى المستشفيات وكذلك العاملين في مجال الإحصاء بالمستشفيات بمحافظة جدة، لافتا إلى أن هناك 51 متدربا من مختلف مستشفيات محافظة جدة شاركوا في دورة تحرير بلاغات الوفيات بالمستشفيات وكذلك تسجيل الحالات بالترميز الدولي للوفيات إضافة الى التدريب على النماذج الإحصائية ونظام الإحصاء بالمستشفيات وكيفية قراءة وتحليل النماذج الإحصائية وطرق التعامل معها بالنظام الإحصائي.

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