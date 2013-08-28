أصحاب المعاشات: إلغاء قانون 135 جاء تنفيذا لمطالبنا وتعديل 79 أمر واجب

قال سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن إلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010، مع استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعى المطبقة حاليا كما هى سارية المفعول كان مطلباً قديماً لأصحاب المعاشات، وتقدمت الوزيرة السابقة، الدكتورة نجوى خليل بمذكرة لإلغائه، موضحاً أن سعى الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن والتأمينات الاجتماعية يسير فى طريقه الصحيح لصالح أصحاب المعاشات.

وأوضح "الصباغ" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك العديد من المواد المتعلقة بالقانون 79 التى يجب تعديلها كالمادة 165 الخاصة، مؤكداً أن هذه المادة بها قصور كبير والبقاء على صياغتها بهذه الطريقة سيتسبب فى مشاكل ليس لها نهاية.

ولفت الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إلى أن الاستعجال فى الانتهاء من المادة الخاصة بزيادة المعاش للمتقاعدين بسبب العجز أو الشيخوخة أو حالات الوفاة سيدفع النقابة إلى الوقوف بكل صرامة لمواجهة هذه المادة لأنها تضيع حقوق أصحاب المعاشات، مشيراً إلى أن القانون 79 فيه العديد من المواد التى يجب أن تعدل منها المادة 18 ومواد العقوبات.