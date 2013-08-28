منع الذبح خارج المسالخ وإلغاء تراخيص المخالفين

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

شددت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة منع الذبح العشوائي خارج المسالخ النظامية التي هيأتها الأمانة، حيث شكلت إدارة المسالخ لجنة لمنع الذبح خارج المسالخ النظامية وذلك للمحافظة على الإصحاح البيئي وضمان سلامة اللحوم المقدمة للمرتادين.وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسه للخدمات المهندس عبدالسلام بن سليمان مشاط، أن مسالخ العاصمة المقدسة في جاهزية تامة طيلة أيام السنة وخلال المواسم للإيفاء بحاجة الأهالي والزوار، مشيرا إلى أن الأمانة عملت على رفع الطاقة الاستيعابية للمسالخ لتفي بالطلبات المتزايدة عليها، حيث يستوعب مسلخا الكعكية والمعيصم النموذجيان أكثر من خمسة آلاف رأس من الأغنام في الساعة و700 رأس من الجمال والأبقار، بالإضافة إلى إيجاد عدد كبير من الأطباء البيطريين والجزارين وعمال النظافة وسيارات نقل اللحوم والقلابات والشيولات الخاصة بنقل النفايات. من جانبه، قال الدكتور سعود الحتيرشي مدير إدارة المسالخ إن اللجنة ستعمل على مدار العام حيث بدأت أعمالها بتوعية أصحاب المطابخ بضرورة التعاون على تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بمنع الذبح بالمطابخ الشعبية واقتصار ذلك على المسالخ النظامية، وأكد بأن اللجنة حذرت أصحاب المطابخ بصورة رسمية من العقوبات التبعية التي نصت عليها لائحة الغرامات والجزاءات التي قد تصل العقوبة فيها إلى إلغاء الترخيص وتغيير النشاط.وأضاف بأن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع أصحاب المطابخ وشيخ الطائفة ومستثمري المسالخ النظامية ناقشت خلالها تذليل الصعوبات التي تواجه أصحاب المطابخ، مبديا ارتياحه من التزام مستثمري المسالخ النظامية بتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم وتخفيض رسوم الذبح وتأمين حظائر مع حراسات لمواشيهم. وقد حذرت اللجنة أصحاب المطابخ الذين لم يلتزموا بالذبح بالمسالخ النظامية وسجلت عليهم غرامات ذبح للمرة الثالثة بأن العقوبة التبعية الرابعة هي إلغاء الترخيص وتغيير النشاط.