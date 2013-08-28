استفيدوا من الإمكانيات العلمية وحافظوا على المكتسبات

مخاطباً طلاب السنة التحضيرية .. عساس:

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

أكد مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس أن الجامعة سخرت كل طاقاتها وإمكانياتها لاستقبال هذه الكوكبة المباركة من الطلاب الذين التحقوا بهذا الصرح العلمي الشامخ بأم القرى في هذا العام، لينضموا إلى زملاء لهم من أبناء هذا الوطن المبارك ممن سبقوهم في أعوام ماضية، لينهل الجميع من ينابيع العلوم المختلفة التي تعود عليهم وعلى وطنهم بالخير والنفع والفائدة داخل أروقة الجامعة.وأوضح في اللقاء التعريفي لطلاب السنة التحضيرية الذين التحقوا بالجامعة للعام الدراسي الجامعي الحالي 1434/1435هـ والذي نظمته عمادة السنة التحضيرية بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلاب بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية أمس، أن الجامعة اتخذت شعار «الطالب أولا» حرصا من إدارتها وكافة المنتسبين لها من وكلاء وعمداء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة تدريس للقيام بواجبهم تجاه خدمة الطلبة وتذليل جميع العقبات أمام مسيرتهم العلمية والتعليمية وتوفير الأجواء التي تمكنهم من التحصيل العلمي النافع، منوها بالرعاية الكريمة والدعم السخي الذي تلقاه الجامعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني – حفظهم الله – مما مكنها ويمكنها من التوسع في عملية قبول الطلاب والطالبات من أبناء هذا الوطن المبارك عاما بعد آخر.وطالب عساس أبناءه الطلاب بالعمل الجاد والمثابرة والاستفادة القصوى من الوقت في استذكار دروسهم والاستفادة من كافة الإمكانيات التي سخرت لهم بما ينفعهم في مسيرتهم التعليمية، مناشدا جميع الطلاب بالحفاظ على المكتسبات التي وفرت لهم داخل الجامعة، مشددا في الوقت نفسه على أن هذا المسلك واجب ديني ووطني وأخلاقي يجب على الجميع التقيد والالتزام به وأن يكونوا طلابا مثاليين في أقوالهم وأفعالهم داخل الجامعة وخارجها، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.وأوضح عميد عمادة السنة التحضيرية الدكتور عبدالله بن أحمد عبدالله أن الجامعة وضعت ثلاثة برامج لمسارات السنة التحضيرية تضمنت برنامج السنة التحضيرية للكليات العلمية «المسار العلمي» ويشمل كلية الهندسة والعمارة الإسلامية، كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات، كلية العلوم التطبيقية وبرنامج السنة التحضيرية للكليات الطبية «المسار الطبي» ويشمل كلية الطب، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الصيدلة، كلية طب الأسنان، كلية العلوم الصحية، كلية التمريض، إلى جانب برنامج السنة التحضيرية للكليات الإدارية «المسار الإداري» ويشمل كلية إدارة الأعمال، مشيرا إلى أن إجمالي عدد طلاب وطالبات السنة التحضيرية الذين التحقوا بالجامعة في هذا العام في جميع مساراتها العلمية والإدارية بمكة المكرمة تجاوز 5800 طالب وطالبة.وبين عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن عبدالله الزهراني أن دور عمادة شؤون الطلاب يتمثل في العلاقة الوثيقة التي تربطها بطلاب الجامعة وما توفره من برامج وأنشطة وبرامج ثقافية ورياضية على مدار العام الدراسي، مؤكدا أن العمادة سخرت وتسخر كل طاقاتها وبرامجها لطلاب وطالبات الجامعة من أجل رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لدى الطالب وربطه بين الجامعة والمجتمع.وأشار وكيل عميد القبول والتسجيل للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن شكري الصوفي إلى آلية وطرق الدراسة في المسارات العلمية وأهميتها كمرحلة انتقالية للطلاب لإكمال مسيرتهم التعليمية في التخصصات التي تم اختيارها وفق المعدلات التي حددت لكل تخصص. بعدها عرض رئيس قسم اللغة الإنجليزية الدكتور سلطان الشريف الخطوات الإجرائية لاختبارات اللغة الإنجليزية لتحديد مستويات الطلاب، فيما قدم وكيل كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر للبرامج والأنشطة الدكتور إسماعيل عبدالستار ميمني عرضا عن أهمية البرامج التدريبية وأهميتها وأثرها في صقل المواهب الطلابية.وستنظم عمادة السنة التحضيرية خلال الأسبوع المقبل العديد من الفعاليات والدورات التدريبية لطلاب وطالبات السنة التحضيرية تتضمن البرنامج التدريبي «خطوات واثقة نحو الإبداع والتميز الدراسي» ودورة في التعامل مع مصادر المعلومات (نظري – عملي).