انفراج أزمة صكوك منح مخططات مكة

تحركت جهات رقابية لمحاولة فك الحصار عن خمسة آلاف منحة أرض سكنية لذوي الدخل المحدود في مكة المكرمة، بعد تعذر إفراغ صكوكها نظير الخلاف الذي نشب بين كتابة العدل في مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، حيث ترفض الأولى إفراغ صكوك تلك المنح ملتزمة بتعميم وزاري سابق ينص على عدم إفراغ منحة داخل حدود الحرم، فيما تطالب أمانة العاصمة باستثناء هذه المنح لكونها منحا قديمة كانت ضمن 30 ألف منحة تم توزيعها على المواطنين في مخطط ولي العهد جنوبي العاصمة المقدسة.

> وتوصلت أمانة العاصمة المقدسة إلى حل لإفراغ تلك المنح وفك حصارها وإعطاء أصحابها الصكوك الخاصة بمنحهم السكنية بعد مخاطبة وزارتي العدل والشؤون البلدية واحتواء الأزمة بين أصحاب المنح وأمانة العاصمة المقدسة.

> وقال مدير عام الأراضي والممتلكات في أمانة العاصمة المقدسة المهندس طلعت البار إنه سبق وأن أعلنت أمانة العاصمة المقدسة في وقت سابق عن منح المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم منذ عام 1417هـ منحا سكنية في مخططات ولي العهد جنوب العاصمة المقدسة، حيث وزع نحو 30 ألف منحة أرض، على حسب الأقدمية في التقديم منذ أعوام 1417 و1418و1419 و1420 و1421 وحتى الذين تقدموا بطلبات قبل هذه التواريخ إلى آخر دفعة في قوائم الانتظار، وتمت تصفية جميع المواطنين المنتظرين منذ سنوات. وأكد أن كل من تقدم بطلب منحة أرض في ذلك الوقت حصل عليها وأنهت أمانة العاصمة المقدسة كافة الإجراءات الإدارية والفنية، وتم تسليم وثائق ملكية مؤقتة للمواطنين في حينها. وأضاف: «والآن انتهت الإشكاليات مع كتابة العدل في العاصمة المقدسة وبدأت الأمانة في إفراغ الصكوك لكل من حصل على منحة سكنية».

> وأكد مدير عام الأراضي أنه في الوقت الحالي لا يوجد توزيع لمنح أراضٍ سكنية جديدة، خلاف ما أعلن عنه سابقا، نافيا ما يتداول عن توزيعها منحا سكنية جديدة لمنسوبي أمانة العاصمة المقدسة.

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