مستشفى الششة يطلق حملة تطعيم الشوكية

إبراهيم خضير (مكة المكرمة)

دشن المساعد للخدمات الطبية بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة الدكتور رائف أحمد قطب حملة التطعيم ضد الحمى المخية الشوكية استعدادا لموسم حج 1434هـ وذلك بمتابعة من مدير المستشفى الدكتور أحمد عبدالملك فادن. وأوضح رئيس قسم الصحة العامة بالمستشفى الدكتور خالد محمد العبود أن الحملة تستهدف منسوبي المستشفى والمراجعين ومرافقيهم من المواطنين من لم يسبق له التطعيم خلال الثلاث سنوات السابقة، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء لقاح الحمى الشوكية الرباعي المدمج «المناكترا» ابتداء من عمر 9 شهور إلى 55 سنة ويعطي اللقاح الرباعي متعدد السكريات لمن هم أكبر من 55 سنة.وأكد العبود أن الحملة جاءت تمهيدا لاستقبال موسم الحج وضرورة إعطاء المراجعين جرعة التطعيم لتساعدهم بعد مشيئة الله في الوقاية وإبعاد الأمراض وانتقال العدوى إليهم في موسم الحج، وشدد على أهمية إجراء التطعيم خاصة للأشخاص العاملين في الحج وكثيري المخالطة بضيوف الرحمن. من جانبه، قال الدكتور رائف أحمد إن الحملة وجدت تفاعلا من قبل منسوبي المستشفى في أخذ جرعات التطعيم وتشجيع المراجعين في عدم التردد والإقبال على التطعيم للوقاية من الأمراض والعدوى.