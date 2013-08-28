ما الفرق بين الكيراتين والبروتين والكريستال لعلاج الشعر؟

أرسلت قارئة تقول: كنت قد استخدمت الكيراتين لعلاج جفاف الشعر منذ حوالى عام، وكانت نتائجه جيدة جدا ولكنى أريد معرفة الفرق بين الكيراتين والمنتجات الجديدة المشابهة له مثل البروتين والكريستال، وهل نتائجها أفضل من الكيراتين؟

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس، قائلة: الكيراتين هو البروتين المغلف للشعر والذى يكسبها الترطيب واللمعان ولكن مع مرور الوقت وتعرض الشعر للعوامل الخارجية الضارة يضعف تركيز تلك المادة، واستخدام مادة الكيراتين لعلاج الشعر يعمل على تعويضه ما فقده من هذا البروتين ويعيد له الترطيب واللمعان مرة أخرى.

أما بالنسبة للمنتجات التى انتشر الترويج لها فى الاسواق مثل البروتين والكريستال ما هى إلا تنوع مسميات لا أكثر فجميع تلك المنتجات لا تختلف فى مكوناتها الداخلية وخاصة المادة الأساسية وهى الكيراتين.

وكل ما هنالك رغبة الشركات المصنعة للترويج للمنتج بشكل مختلف، ولكن فى الواقع لا يوجد أى اختلاف بين المستحضرات الثلاثة.