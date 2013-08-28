أبناء خيرت الشاطر: قوات الأمن اعتقلت شقيقنا «سعد» بعد مداهمة منزلنا

قال نجلا المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن قوات الأمن «اعتقلت» في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، شقيقهم «سعد»، بعد مداهمة المنزل . وأضاف حسن الشاطر، نجل نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في حسابه على «تويتر»: «تم اعتقال أخي سعد الآن بعد مداهمة قوات الأمن لبيتنا منذ دقائق، اللهم إني استودعتك أخي وأبي، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام». وقالت عائشة خيرت الشاطر، في صفحتها على «فيس بوك»، إن قوات الأمن اعتقلت أخاها «سعد»، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء . من جانبها، روت سمية الشاطر، تفاصيل القبض على شقيقها «سعد»، فجر الأربعاء، من منزل العائلة، في تصريحات لـ«بوابة الحرية والعدالة»، بأن «أكثر من ٣٠ شخصاً أكثرهم ملثمون ويحملون الرشاشات كسرو باب شقة والدها، وشقة أختها للبحث عن سعد ذو الـ 22 عاماً ويطلبونه بالاسم، مشيرة إلى أنهم طلبوا البطاقة للتأكد من هوية سعد وأخيهم حسن، ورموا البطاقة على الأرض، وأمروا حسن أن ينحنى لإحضارها ثم قاموا بضربه»، حسب قولها.

شبكةعيونالإخبارية

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