القبض على ضابط أمريكي متقاعد في الشيخ زويد وبحوزته وثائق وبيانات عن سيناء

قال مصدر أمني إن سلطات الأمن ألقت القبض، فجر الأربعاء، على ضابط أمريكي متقاعد في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، وبحوزته وثائق وبيانات عن سيناء. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه يجري حاليًا التحقيق مع الضابط الأمريكي أمام «جهات سيادية» في العريش، دون مزيد من التفاصيل بشأن الوثائق أو ملابسات القبض عليه. وعلى صعيد متصل، قال مصدر أمني إن التحقيقات التي أجرتها سلطات الأمن في حادث التفجيرات بجوار قسم شرطة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء والتي تمت، صباح الثلاثاء، أظهرت أن الهجوم تم بواسطة مجموعات مسلحة بينهم انتحاري يستقل سيارة مفخخة. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن «الانتحاري»، قام باقتحام بوابة القسم وانفجرت السيارة التي يقلها أثناء تلك المحاولة وعثر عقب الحادث على بقايا السيارة التي احترقت وأشلاء الانتحاري الذى لم تحدد هويته، معتبرا ذلك الهجوم تطورا نوعيا في وتيرة أعمال العنف في سيناء. وأوضح المصدر أن مجموعة مسلحة أخرى قامت بإطلاق النار من أسلحة آلية خفيفة وأخرى ثقيلة تجاه مقر القسم وتم تفجير عبوة ناسفة عن بعد بجوار القسم وأحدثت هذه المحاولات دوى انفجارات هائلة. وأشار المصدر إلى أن 4 مدنيين أصيبوا بشظايا ولم يتعرض أي عنصر عسكري لإصابات أو قتل في حين تضررت واجهة قسم شرطة الشيخ زويد جراء محاولة الاقتحام وتهشمت البوابة والسور الخارجي وتحطمت واجهات نحو 60 محل تجاري فضلا عن عشرات السيارات الخاصة بالمدنيين.

شبكةعيونالإخبارية

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