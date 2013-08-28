عاصفة العارضة تقتلع أسقف منازل ومدرسة

أحمد النخيفي (العارضة)

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم أمس على منطقة جازان في حدوث عاصفة ممطرة أدت الى سقوط أسقف عدد من المنازل في قرية أبوسبيلة في محافظة العارضة، كما أدت إلى إخلاء مدرسة أبوسبيلة التي تضررت جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة بناء على توجيه الدفاع المدني.وباشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني المواقع المتضررة ولم تسجل حالات إصابة أو وفيات طبقا للناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان الرائد يحيى القحطاني، وأضاف: كانت الأضرار مادية فقط. من جهة أخرى، تفقد مدير الدفاع المدني اللواء حسن بن علي القفيلي ومساعداه مركز العارضة ووقفوا على جاهزية الفرع الجديد للدفاع المدني في العارضة.