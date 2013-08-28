خيرية أبو عريش تنسق مع المستشفيات لمساعدة المرضى

خالد شريفي (جازان)

نفذت جمعية أبو عريش الخيرية ممثلة في المشرف الإعلامي للجمعية سامي ذيابي والباحث الاجتماعي يحيى واصلي، عددا من الزيارات الخاصة لمستشفيات المنطقة، شملت مستشفيات فيفاء وبني مالك والعارضة، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لمشروع مساعدة المرضى الفقراء، الذي يهدف إلى شراء وتأمين الأجهزة الطبية للمرضى الفقراء بمنطقة جازان.وتم خلال الزيارة مقابلة مديري وموظفي الخدمات الاجتماعية في تلك المستشفيات، ومناقشة فكرة المشروع معهم، وكيفية استفادة المرضى المحتاجين من خدمات المشروع.وقد رحب مسؤولو المستشفيات بهذه الزيارات، وشكروا هذه الجهود الطيبة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة الاجتماعية لأبناء هذه المنطقة كافة، ويعتبر هذا المشروع ضمن مشاريع عديدة تنفذها الجمعية الخيرية على مستوى المنطقة.يذكر أنه جرى توقيع اتفاقية هذا المشروع في شهر جمادى الآخرة من العام الحالي بين مصرف الراجحي والجمعية الخيرية بمحافظة أبو عريش إيمانا من المصرف بما تقدمه الجمعية من دور وجهد كبيرين في الجانب الخيري بالمنطقة، وستستكمل الجمعية برنامج الزيارات لبقية مستشفيات المنطقة خلال الأيام المقبلة.