أخبار عاجلة

مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

خيرية أبو عريش تنسق مع المستشفيات لمساعدة المرضى

Google+ Print
خيرية أبو عريش تنسق مع المستشفيات لمساعدة المرضى خيرية أبو عريش تنسق مع المستشفيات لمساعدة المرضى

 خالد شريفي (جازان)

نفذت جمعية أبو عريش الخيرية ممثلة في المشرف الإعلامي للجمعية سامي ذيابي والباحث الاجتماعي يحيى واصلي، عددا من الزيارات الخاصة لمستشفيات المنطقة، شملت مستشفيات فيفاء وبني مالك والعارضة، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لمشروع مساعدة المرضى الفقراء، الذي يهدف إلى شراء وتأمين الأجهزة الطبية للمرضى الفقراء بمنطقة جازان.وتم خلال الزيارة مقابلة مديري وموظفي الخدمات الاجتماعية في تلك المستشفيات، ومناقشة فكرة المشروع معهم، وكيفية استفادة المرضى المحتاجين من خدمات المشروع.وقد رحب مسؤولو المستشفيات بهذه الزيارات، وشكروا هذه الجهود الطيبة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة الاجتماعية لأبناء هذه المنطقة كافة، ويعتبر هذا المشروع ضمن مشاريع عديدة تنفذها الجمعية الخيرية على مستوى المنطقة.يذكر أنه جرى توقيع اتفاقية هذا المشروع في شهر جمادى الآخرة من العام الحالي بين مصرف الراجحي والجمعية الخيرية بمحافظة أبو عريش إيمانا من المصرف بما تقدمه الجمعية من دور وجهد كبيرين في الجانب الخيري بالمنطقة، وستستكمل الجمعية برنامج الزيارات لبقية مستشفيات المنطقة خلال الأيام المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية