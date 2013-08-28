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أعمل ضمن فريق يتفانى في خدمة الجامعة والمجتمع

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أعمل ضمن فريق يتفانى في خدمة الجامعة والمجتمع أعمل ضمن فريق يتفانى في خدمة الجامعة والمجتمع

استقبل وفد الأعيان والوجهاء بجازان.. آل هيازع:

 حسين محه (جازان)

أكد مدير جامعة جازان الدكتور محمد بن علي آل هيازع أن الجامعة تسير بروح الفريق الواحد وأنه لا يعمل بمفرده بل ضمن كوكبة من المخلصين من منسوبي هذا الصرح العلمي بهدف تنفيذ استراتجياتها وخططها المرسومة للوصول إلى مستوى تطلعات ولاة الأمر بما يعود على المجتمع بالخير الوفير.جاء ذلك خلال استقباله أمس وفدا من أعيان ووجهاء المنطقة بمكتبه بمقر الإدارة العليا، في إطار علاقة الشراكة بين الجامعة والمجتمع.وقال آل هيازع: تعودنا منكم المبادرة والحرص الدائم على متابعة مسيرة وتطور هذه الجامعة منذ إنشائها وبدورنا نترجم حرص خادم الحرمين الشريفين على تقديم كل ما فيه خدمة الوطن والمواطن وتلبية احتياجات المجتمع التنموية في شتى المجالات وخاصة نشر التعليم العالي في شتى مناطق ومحافظات المملكة.واستعرض خلال اللقاء ما تم إنجازه مؤخرا من مشاريع المدينة الجامعية العملاقة والمستوى المشرف في التحصيل الأكاديمي المتميز وجودة المخرجات بما يلبي احتياجات سوق العمل وخطط التنمية الطموحة والنهضة الشاملة.وحول برامج الجامعة وطموحاتها الأكاديمية تحدث آل هيازع حول تجربتها الرائدة التي مكنت طلابها وطالباتها من استثمار الإجازة الصيفية في برامج التدريب الخارجي في جامعات عالمية عريقة وتخصصات نوعية ونادرة لكسب مزيد من المهارات والخبرات.وأعرب الأعيان عن سعادتهم بما حققته وتحققه الجامعة من إنجازات نالت إعجابهم وسرورهم ووعدوا من خلال كلماتهم باستمرار دعمهم ومؤازرتهم لإدارة الجامعة ومنسوبيها من أجل ديمومة الشراكة الناجحة المبنية على الثقة التي تعززها رغبة صادقة تهدف للوصول بهذا الصرح العلمي إلى حيث ترتقي الطموحات.

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