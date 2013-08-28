شكاوى من الإهمال في طوارئ صبيا .. وصحة جازان لا ترد

يعاني المرضى بالمستشفى العام بصبيا من كثرة التجاوزات في قسم الطوارئ، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على قسم الطوارئ للحد من الإهمال والتجاوزات المتكررة.

> وأوضحوا أن أطباء الطوارئ يتعاملون بإهمال ولا مبالاة مع المرضى على الرغم من حالتهم الحرجة، ما يدل على عدم وجود رقابة على أطباء الطوارئ. مؤكدين أنها لا تعرف من الطب الطارئ سوى لوحة ترفعها على مدخل المستشفى كما اتضح نقص في عدد الأطباء والممرضين بقسم الطوارئ مما زاد من معاناة الحالات الطارئة وللأسف الشؤون الصحية بجازان إلى الآن لم تهتم بهذا المجال فالشكاوى أغلبها على أقسام الطوارئ إذ إن المريض عند حضوره إلى قسم الطوارئ يحتاج إلى سرعة في التعامل مع حالته فهي شيء طارئ ومتغير سريع على حالة المريض وخصوصا في حالات الحوادث فكل دقيقة قد تسوء حالة المريض وتتغير بشكل مفاجئ إذا لم يكن هناك تدارك لحالته فمبنى الطوارئ بمستشفى صبيا الذي يعاني من كثرة المراجعين، لا توجد فيه غرف لفرز المرضى أو لانتظارهم كما لا توجد صيدلية مستقلة بقسم الطوارئ ويعاني قسم الطوارئ من نقص في عدد الأسرة، حيث لا تتجاوز (11) سريرا.

> وطالب أهالي صبيا من مدير الشؤون الصحية بجازان أن يكون قسم الطوارئ بصبيا من أولوياته حيث تعد محافظة صبيا أكبر محافظات المنطقة ويستقبل طوارئ مستشفى صبيا جميع الحالات الطارئة من جميع المحافظات الشمالية. من جانبها، تواصلت «عكاظ» مع الناطق الإعلامي بصحة بجازان ولم يرد على استفساراتها.