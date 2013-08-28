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سونى موبايل تكشف عن هاتف يصور الأفلام تحت الماء

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سونى موبايل تكشف عن هاتف يصور الأفلام تحت الماء سونى موبايل تكشف عن هاتف يصور الأفلام تحت الماء

كشفت شركة سونى موبايل عن هواتفها الذكية، والتى طرحتها مؤخرا بالسوق المصرى، وهو الهاتف الذكى Xperia™ ZR المقاوم للماء والأتربة، والذى يتمتع بخاصية تصوير الأفلام والفيديوهات تحت الماء بتقنيةHD عالية الوضوح.

ويتضمن الهاتف شاشة مقاس 4.6 بوصة بدقة‏ 720 بكسل والتى تقدم عرضًا بصريا بتقنية Mobile BRAVIA® Engine 2 والتى تعمل على تحسين الصور تلقائيًا، كما تستطيع التحكم فى إدارة الألوان والتباين حسب حالة ومكان التقاط الصور.

كما صممت شاشة اللمس لتكون أقل انعكاسًا، وأعلى استجابة من خلال لوحة OptiContrast™‎ وتقنية Direct Touch، حيث تعمل الوحة على تقليل الانعكاس وزيادة وضوح العرض، حتى فى ضوء الشمس الساطع، إضافة إلى تكوين سطح أسود أملس عند إيقاف تشغيل الهاتف.

ويحتوى هاتف Xperia ZR بكاميرا سريعة الالتقاط بدقة 13 ميجا بكسل، والتى يمكنها التقاط الصور فى ظروف الإضاءة الصعبة، كما يمكن من خلال مفتاح الكاميرا المخصص التقاط الصور.

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مصر 365