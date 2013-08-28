هل يمكن لأقراص فيتامين "سى" أن تعالج مشاكل البشرة؟

أرسلت قارئة تقول: "نصحتنى صديقة بتناول الأقراص الفوارة لفيتامين "سى" يوميا، حتى تتحسن طبيعة بشرتى، خاصة أنى أعانى من هالات سوداء حول العينين، وعدم توحد فى لون البشرة، فهل تناول تلك الأقراص له آثار سلبية؟ وما هى المدة الكافية والآمنة حتى يبدأ تأثيره بالظهور على البشرة؟

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد، أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس، قائلة: "يعتبر فيتامين سى من أفضل الفيتامينات التى تعمل على تحسين طبيعة البشرة، وعلاج الكثير من مشاكلها بكامل الجسم، كما أنه يساعد على زيادة مناعة الجسم بشكل كبير".

وبالنسبة للآثار السلبية التى يمكن أن تحدث نتيجة لاستخدام الأقراص الفوارة، فيمكن القول إنها معدومة، حيث إنها آمنة الاستخدام.

أما عن سؤال القارئة عن المدة التى تحتاجها البشرة، حتى يبدأ التحسن فى مظهرها، فهى تتراوح بين شهر ونصف إلى شهرين من الاستخدام المنتظم للأقراص.

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