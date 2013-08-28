م. أبو حاصل ينال براءة اختراع أمريكي

حصل المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة سلمان بن عبدالعزيز الدكتور خالد بن علي أبو حاصل في الثالث عشر من اغسطس، على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي نظير تصميمه عملية زراعية وحصادية للطحالب في مياه البحر مع الكرتين المهدر من الكائنات الحية.

وأوضح د. أبو حاصل أن هذا الاختراع يستخدم في استخراج الزيت بطرق زراعية اقتصادية مما يسهم في عملية إنتاج النفط بكميات كافية منافسة وامتصاص الغازات السامة والخطيرة على البيئة المحيطة بالإضافة إلى ايجاد تقنية زراعية اقتصادية في تنقية مياه البحر لتكون تقنية طبيعية تنافس التقنيات المستخدمة في الوقت الراهن.

وبين أن هذا الابتكار يسهم في عملية تصنيع عدد من المنتجات مثل بعض الأدوية وبعض الأغذية وأعلاف الأغنام ومستحضرات التجميل.

وأفاد د. أبو حاصل أن هذا الابتكار الجديد هو خط إنتاج مستمر، متوقعاً إمكانية عمل منشآت صناعية يكون عائدها في توطين الصناعات محلياً وتوفير اعداد كبيرة من الوظائف للأبناء والبنات.

مقدماً شكره الجزيل للدكتور محمد بن عبدالله العيسى الملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية على دعمه وتشجيعه لهذا الابتكار والوقوف مع أبناء وبنات هذا الوطن وحفظ ابتكاراتهم خارج وطنهم.

يذكر أن د. أبو حاصل حديث التخرج حيث أكمل دراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في جامعات حكومية بالولايات المتحدة الأمريكية.