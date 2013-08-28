انطلاق العام الدراسي الجديد يتعثر بأعمال الصيانة والنظافة

أبرزت جولة ل"الرياض" صباح الاثنين في مدارس التعليم العام للبنات في شمال الرياض، قصوراًِ في أعمال الصيانة والنظافة، وعجزاً في الكوادر الوظيفية، وإقبالاً متزايداً للتسجيل في المدارس الحكومية بدل الأهلية، في جميع المراحل التعليمية.

وحدثتنا سارة الجريس مديرة ثانوية 128 والتي تعتمد على مساري التعليم المقررات والعام، عن التجهيزات الدراسية السابقة للبدء في العام الدراسي، وقالت: برغم من أن البند المالي المخصص للنظافة والصيانة لا يغطي التكاليف إلا أني لا أركن إليه في الغالب، وأحرص على نظافة المدرسة قبل مباشرة منسوبات المدرسة، نعتمد في أعمال النظافة على العمالة الرجالية في الساحات والفصول، والنسائية في المكاتب الإدارية وذلك على مدار العامين السابقين، مستبعدة التعاقد مع العمالة الرجال هذا العام إلا فيما يخص الساحات، وذلك لتطور الأدوات التعليمية من السبورة الذكية وأجهزة العرض، وغيرها من الأجهزة الحساسة التي تتطلب صيانتها الدقة والاهتمام، إضافة إلى أنها عهد، ومن أهم الأدوات لإتمام العملية التعليمية.

وأوضحت أن المستخدمات من المواطنات رواتبهن مضاعفة بالنسبة للعمالة الرجالية، بالإضافة إلى توفير تمويل مخصص للمواصلات، وهذا يمثل عبئاً مادياً على المدرسة، مع العلم إن المدرسة تتواصل مع الوزارة للاطلاع على المصروفات بشكل دوري.

كما أن العجز في الكوادر التعليمية قائم، وسد هذه الفجوة يلزم تعاون المعلمات وهذا حل مؤقت، ومع بداية العام الجديد تم تزويد المدرسة بمعلمات جدد، آملين أن يتم سد هذا العجز خلال الأيام القادمة.

العجز في الكوادر التعليمية مستمر.. والمدارس تستجدي «تعاون المعلمات» لسد الفجوة

واعتمدت المدرسة عدة دورات تدريبية للكادر التعليمي والإداري، لا تقتصر على منسوبيها، بل يتم التواصل مع مدارس الحي للتسجيل في برامجها المختارة حسب الحاجة الوظيفية.

منوهة إلى أنه مع بداية العام الجديد تجاوز عدد الطالبات 317 طالبة ومازال التسجيل مستمراً، وزودتنا الوزارة بالكتب المدرسية لجميع المراحل الدراسية، كما أن الفصول مجهزة لاستقبال الطالبات، وتم اعتماد أعمال اللجان ونظمت مهام المنسوبات ووزعت المسؤوليات السنوية عليهن، وتم الاتفاق على خط سير العمل.

من جانبها قالت مديرة الابتدائية 385 فريدة الموسى، مع بداية العام الدراسي تم استقطاب الأيدي العاملة الرجالية والنسائية لإنهاء أعمال النظافة بالمدرسة، برقابة الحارس للرجالية، ومنسوبات المدرسة للنسائية.

موضحة تضاعف أعداد الطالبات المسجلات في المدرسة وغالبهن منقولات من المدارس الأهلية، إذ تجاوز عدد الطالبات 600 طالبة، في حين أنه تقاعدت ثماني معلمات العام الماضي، مما تسبب في وجود مقررات بدون معلمات، في غالب الصفوف الدراسية، وبعض المعلمات المحالات للمدرسة "الظروف الخاصة" يصعب عليهن إكمال نصاب الحصص الأسبوعية، مما يعطل الخطة المدرسية، ويسبب ضغطاً في العمل على المعلمات الأخريات.

مديرة الثانوية 128: البند المالي المخصص للنظافة والصيانة لا يغطي التكاليف ولا يعتمد عليه

واتفقت مديرة متوسطة في شمال الرياض مع آراء المديرات السابقات، على أن الصيانة الدورية وخاصة للمكيفات من أهم المتطلبات المادية للمدرسة، والبند التمويلي تم إيقافه من العام الماضي، ويمنع التمويل من أرباح المقصف، وهنا نضطر للتمويل بصفة شخصية.

وعن أعداد الطالبات قالت مازال التسجيل مستمراً والتحويل أيضاً ولم يتم رصد الأعداد النهائية للطالبات، مع أن المدرسة تعاني من شح في معلمات الدين والرياضيات، وضغط الحصص يحد من إبداع المعلمة واستيعاب الطالبة.

ونعمل حالياً للاستعداد للأسبوع التمهيدي خاصة للطالبات الصف الأول المتوسط للتعريف بالمرحلة الانتقالية من الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة والمناهج والفصول وملحقات المدرسة.

واعتمدت جميع المديرات في المراحل التعليمة زيا مختلفا لكل صف لسهولة التميز الإداري وانعكاس تغير الزي السنوي بإيجابية على الطالبات سواء في صفوف المرحلة المتوسطة أو الثانوية، بتخصيص زي رسمي للمقررات، وآخر للعام، على أن يتم تطبيق الزي الجديد العام الدراسي المقبل بإذن الله.