شرطة منطقة مكة تكرم قياداتها الأمنية

جدة - خالد الدماك

كرم منسوبو شرطة منطقة مكة المكرمة أمس الأول قياداتهم الأمنية في بادرة تقديرية نظير الجهود التي بذلت من قبلهم في سبيل خدمه الوطن والأمن. وكرمت شرطة المنطقة كلا من اللواء جزاء بن غازي العمري، تقديراً لجهوده في خدمة الأمن العام خلال الفترة بين عامي 1398 و 1434، واللواء علي بن محمد السعدي الغامدي، الذي جرى تعيينه مديراً لشرطة منطقة مكة المكرمة، واللواء مسلم بن قبل الرحيلي، الذي عين نائباً له، واللواء عبدالله بن محمد القحطاني الذي تقلد منصب مدير شرطة محافظة جدة. وألقى سمو الأمير العقيد بدر بن سعود بن محمد آل سعود كلمة الشرطة، تلتها قصيدة شعرية للعقيد سلطان بن سالم البقمي، ثم شاهد الحضور عرضاً مصوراً تناول سير المكرمين بصوت الملازم أول نواف البوق، تلاها كلمات للمكرمين وهدايا تذكارية قدمتها القيادات الأمنية في المنطقة ومنسوبو الشرطة.