أحكام بالسجن على 14 متهماً في «خلية الـ47» ومنعهم من السفر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكاماً ابتدائية على 14 متهماً من أصل خلية تضم 47 متهماً، وقد تفاوتت الأحكام ما بين ثلاث سنوات إلى 6 سنوات، بالإضافة إلى منعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، وعقدت المحكمة أول جلساتها للنطق بالحكم في هذه الخلية أمس، علماً أنها ستستمر أيضاً اليوم وغداً لإكمال نطق الحكم على بقية المتهمين في الخلية.

وحضر في الجلسة المدعى عليهم (1، 2، 3، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 14، 17، 18،21، 23)، الى جانب وكلائهم وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام.

وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول بعدة تهم منها تواصله مع أشخاص مطلوبين أمنياً وعدم إلتزامه بما أخذ عليه من تعهدات قبل إطلاق سراحه من إيقافه السابق، وكذلك اشتراكه في تزوير البطاقات الشخصية وتنسيقه لسفر بعض الشباب للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة (6) سنوات من تاريخ إيقافه.

كما دين المدعى عليه الثاني باستلامه من احد المتهمين أدوات وبرامج تعليمية للتزوير وتسليمها بعد ذلك لشخص آخر استخدمها في التزوير، وقضت المحكمة بسجنه لمدة (4) سنوات منذ تاريخ ايقافه.

أما المتهم الثالث فثبت تزويده لأحد المتهمين بالأفلام والبيانات التي تصدرها الجماعات المسلحة في العراق وأفغانستان، وكذلك تزوير بطاقات هوية وطنية لعدد من الأشخاص للسفر إلى أماكن الصراع، وحكم عليه بالسجن لمدة (5) سنوات منذ تاريخ إيقافه.

فيما تم ادانة المدعى عليه الخامس بعدة تهم منها تعلمه لطريقة تزوير الهوية الوطنية ومحاولته السفر إلى أفغانستان وحيازته في وسائط التخزين المضبوطة لديه مقاطع صوت وفيديو تحث على القتال، ووصايا بعض عناصر تنظيم القاعدة، وقضت المحكمة بسجنه لمدة (3) سنوات منذ تاريخ إيقافه.

ودين ايضاً المتهم السادس بارتباطه وتواصله مع احد الموقوفين أثناء وجوده في إيران وتنفيذه لأوامره وتوجيهاته المنحرفة، وكذلك التستر على مطلوبين، وجرى الحكم عليه بالسجن (5) سنوات منذ تاريخ ايقافه.

وجاء في حيثيات الحكم ادانة المدعى عليه السابع بتوليه مهمة جمع التبرعات من التجار وتدربه على السلاح وحُكم عليه بالسجن (6) سنوات منذ تاريخ ايقافه.

بينما دين المتهم التاسع بإعداده وتوزيعه الاسطوانات الليزرية المحتوية على مقاطع قتالية وتكفيرية وأفكار للفئة الضالة وإيوائه لمطلوبين، وقضت المحكمة بسجنه (6) سنوات منذ تاريخ إيقافه.

وثبت ادانة المدعى عليه ال11 بعدة تهم منها حيازته لاسطوانات ليزرية تحتوي على صورة أسلحة وبرامج عن كيفية تصنيع البارود الأسود وتعلمه من شخص طريقة تصنيع القنابل بواسطة الأكواع المتفجرة، وحكم عليه بالسجن لمدة (5) سنوات منذ تاريخ ايقافه.

كما دين المتهم ال 12 بتهم مختلفة منها حيازة السلاح ومنشورات ورقية توضح كيفية مواجهة المحققين والتصدي للمباحث، وحكمت المحكمة بسجنه لمدة (5) سنوات منذ تاريخ إيقافه.

وادانت المحكمة المدعى عليه ال 14 بالتستر وتدربه على استخدام السلاح وحيازته اسطوانات ليزرية تحتوي مواد للمنهج التكفيري، وقضت بسجنه (4)سنوات منذ تاريخ إيقافه.

فيما تم ادانة المتهم ال 17 بتهم مختلفة منها تهريبه رسالة تحذيرية مع أشخاص حضروا لزيارته أثناء فترة إيقافه مضمونها أنه لم يذكر اسم أحد المتهمين في التحقيق وحيازته في جهازه الحاسب الآلي لمقطع فيديو لزعيم تنظيم القاعدة يتحدث عن الوضع في العراق ويحث على القتال، وحكم عليه بالسجن لمدة (4) سنوات منذ تاريخ ايقافه.

وادين المدعى عليه ال 18 بتهم من أبرزها تنسيقه لسفر أحد الأشخاص إلى أفغانستان وجمع الأموال لدعم المقاتلين وحكم عليه بالسجن لمدة (6) سنوات منذ تاريخ ايقافه.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم ال 21 بحيازة السلاح وكذلك قصيدة تكفيرية ضد الدولة، وحكم عليه بالسجن لمدة (3) سنوات من تاريخ إيقافه.

أما المدعى عليه ال 23 فقد دين باستلامه لخمسة أشرطة كاسيت تحث على القتال والخروج إلى أفغانستان، ولكرتون مليء بأشرطة الفيديو تتحدث عن جماعة ارهابية في كردستان وتدعو لدعمهم، واشتراكه في جمع التبرعات بأحد المساجد دون إذن من الجهات الرسمية، وجرى الحكم عليه بالسجن لمدة (3) سنوات من تاريخ ايقافه.

واصدر ناظر القضية حكمه بمنع جميع المدانين الحاضرين في الجلسة من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، وافهم القاضي جميع المعترضين بأن مدة استلام لوائح الاعتراض تكون خلال ثلاثين يوماً منذ تاريخ استلام الصك، وإذا لم يصل من المتهم أو وكيله أي لائحة اعتراضية فسيتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه دونها.