سعود بن نايف يطلق مهرجان تمور الاحساء بمتنزه الملك عبدالله ..الثلاثاء

يطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء الثلاثاء القادم 26 شوال الجاري مهرجان النخيل والتمور ( للتمور وطن ) الذي تنظمه أمانة الأحساء في نسخته الثانية وذلك بمتنزه الملك عبدالله البيئي .

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية للمهرجان تُشكل دعماً لأمانة الأحساء واللجنة العليا المنظمة للمهرجان وصولاً الى تحقيق الأهداف المرجوة منه في تسويق وتداول اهم منتج زراعي على مستوى المملكة , وكذلك دعم سموه الكريم للقطاع الزراعي والمزارعين خاصة في التسويق الأمثل لما تُنتجه مزارعهم من تمور,كما ان هذه الرعاية لتُمثل تكريماً من لدن سموه الكريم لأهالي الأحساء. وبيّن الملحم ان اهداف المهرجان تكمن في إبراز الأحساء و نخيلها كونها موطن النخيل في المملكة ورفع سقف العوائد المادية للمزارع عبر تسويق تموره من خلال المهرجان وذلك بأحدث الطرق التسويقية الحديثة لضمان الحصول على منتج ذي جودة عالية للمستهلك من خلال اللجنة المختصة بفحص المنتج وتصنيفه قبل دخوله السوق, دفع العجلة السياحية للأحساء عبر البرامج والفعاليات المصاحبة للمهرجان,كما تشمل الأهداف رفع مستوى الثقافة لدى المزارعين بطرح منافسة علنية للمزارع والمنتج عبر مسابقة مُعلنة وتخصيص جوائز لهم وشهادات شكر والتعريف بفوائد التمور ومنتجاتها من خلال المحاضرات و الندوات وطبع الكتيبات وتوزيعها على الزوار وطلاب المدارس ، وأضاف لم تخل الأهداف التي يشملها المهرجان من الدعم للأسر المنتجة وذلك بمشاركتهم من خلال المنتجات اليدوية المصنعة من مكونات النخلة, وطرح فرص وظيفية لشباب الاحساء مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية في مساعدة الأسر المحتاجة مثل الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية ,مشيراً إلى أن المهرجان سيُسهم في إعطاء فرصة سانحة لشركات منتجات التمور لعرض منتجاتهم عبر بوابة هذا المهرجان وفرصة التعريف بأنواع التمور بالاحساء التي تتجاوز المائة صنف, وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور داخل وخارج المملكة لتحقيق أقصى درجات الفائدة للمتسوقين من خلال حركة الشراء اليومية, والارتقاء بتمور الأحساء للوصول إلى التميز والمنافسة محليا ودوليا . وقد تم تخصيص ساحة الاحتفالات خلف مقر الأمانة موقعاً لمزاد المهرجان,بينما يحتضن متنزه الملك عبدالله البيئي الفعاليات المصاحبة للمهرجان خلال الفترة المسائية.