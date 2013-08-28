مساجد وجوامع مكة المكرمة تحظى ب 85 مليون ريال من برنامج خادم الحرمين لترميم المساجد

خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مبلغ (85) مليون ريال لترميم المساجد والجوامع بمنطقة مكة المكرمة، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد والجوامع في مختلف أرجاء المملكة. وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن عبدالعزيز الناصر أن الفرع أولى اهتماماً خاصاً بالبرنامج لتسهيله ونجاحه بما يتوافق مع ما خصص له من ميزانية مع ما تشهده منطقة مكة المكرمة من نهضة تنموية شاملة ليتم ترميمها وفق أعلى المعايير والموصفات لتواكب النهضة التي تشهدها المنطقة. وأفاد أن اللجنة الفرعية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد والجوامع في مكة المكرمة، أقرت خلال اجتماعها في مكة المكرمة مؤخراً توزيع المناطق الرئيسة التي بها المساجد والجوامع، حسب الاحتياج الفعلي وتنفيذ الأعمال بعد الارتباط بالقيمة المالية بما في ذلك أعمال الدراسات، والترميم، والإشراف. وقال إن البرنامج سيتبع له أكثر من (19) محافظة ومركزًا، لافتاً إلى أنه تم توزيع المبلغ المخصص والمعتمد لمنطقة مكة المكرمة حسب الاحتياج والأهمية لكل محافظة ووضعت كل الاعتبارات لترميم المساجد وفق فئات حددتها اللجنة.