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جرح ثلاثة عناصر من القوة الدولية بالرصاص فى دارفور

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جرح ثلاثة عناصر من القوة الدولية بالرصاص فى دارفور جرح ثلاثة عناصر من القوة الدولية بالرصاص فى دارفور

جرح ثلاثة عناصر من القوات الدولية بالرصاص فى شرق دارفور فى ثانى هجوم هذا الشهر على قوة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى فى هذه المنطقة بغرب السودان، وفق ما أعلنت البعثة.

ووقع الحادث الاثنين فى منطقة قالت الأمم المتحدة أن 190 شخصا قتلوا فيها هذا الشهر فى مواجهات بين قبيلتين عربيتين.

وقالت رانيا عبد الرحمن المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، إن "مجموعة مسلحة مجهولة" هاجمت دورية لقوة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى على بعد حوالى 36 كلم إلى شمال شرق الضعين، كبرى مدن شرق دارفور.

وأوضحت لوكالة فرانس برس أن "ثلاثة عناصر من القوة أصيبوا بجروح بالرصاص" خلال المواجهات.

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