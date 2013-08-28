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مواقع إيرانية: بشار الأسد يهرب إلى طهران بطائرته الخاصة ومعه عائلته

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مواقع إيرانية: بشار الأسد يهرب إلى طهران بطائرته الخاصة ومعه عائلته مواقع إيرانية: بشار الأسد يهرب إلى طهران بطائرته الخاصة ومعه عائلته

تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر أنباء عن هروب الرئيس السورى بشار الأسد إلى إيران مساء أمس الثلاثاء عبر طائرته الخاصة وبصحبته عائلته وأبناءه وزوجته.

وقال النشطاء إن بعض المواقع الإيرانية نشرت هذا الخبر، بالإضافة إلى التلفزيون الرسمى الإيرانى إلا أن النبأ لم يُنشَر على موقع التلفزيون على الإنترنت.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يترقب العالم توجيه أمريكا هجمات مسلحة إلى القوات السورية بعد مزاعم استخدامها أسلحة كيماوية فى مدينة "الغوطة" ضد المدنيين.

ولم يستن لـ"اليوم السابع" التأكد من صحة الأنباء التى تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى.

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