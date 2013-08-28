محاكمة المتهم فى قضية الهجوم على "يو اس اس كول" تنطلق فى سبتمبر 2014

تنطلق محاكمة السعودى عبد الرحيم الناشرى الذى يواجه أمكان الحكم عليه بالإعدام على خلفية الهجوم على سفينة "يو اس اس كول" الأمريكية، فى سبتمبر 2014 أمام محكمة فى جوانتانامو، وفق ما ورد فى قرار نشر الثلاثاء، وهذه المحاكمة ستكون الأولى التى تقام لمتهم يواجه إمكان الحكم بالإعدام فى هذه القاعدة الأمريكية فى كوبا حيث أدين سبعة معتقلين فقط منذ فتح السجن فى العام 2002، من أصل المعتقلين الـ779 الذين أودعوا فيه.

والناشرى البالغ 48 عاما والذى خضع لأسلوب الإيهام بالغرق فى سجن سرى تابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى أى ايه)، متهم بالضلوع فى الهجوم على سفينة "يو اس اس كول" الذى أوقع 17 قتيلا فى العام 2000 فى اليمن، كما فى الهجوم على سفينة النفط الفرنسية "ام فى ليمبورغ" فى العام 2002 فى اليمن والذى أدى إلى مقتل بحار بلغارى.

وتمت إحالته للمثول أمام محكمة عسكرية استثنائية فى جوانتانامو فى نوفمبر 2011، وينتظر محاكمته على ضوء الجلسات التمهيدية.