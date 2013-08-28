إحسان أوغلو يختتم زيارة لفلسطين استغرقت يومين

اختتم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، أكمل الدين إحسان أوغلو، اليوم زيارة استمرت يومين إلى فلسطين، زار خلالها القدس وطاف بباحات المسجد الأقصى المبارك، كما زار مدرسة دار الطفل العربى، ومستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية، بحسب بيان للمنظمة.

وقال بيان المنظمة "اطلع إحسان أوغلو خلال جولته بمدينة القدس على الأوضاع التى ترزح تحتها المدينة، ومعاناة أهلها فى ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته، والتضييق المتواصل على المدينة بغية تغيير طابعها الديموغرافى العربى والإسلامى".

وأشار البيان إلى أن زيارة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى إلى القدس بالتزامن مع الاضطرابات التى تشهدها فى وقت تلتفت فيه الأنظار إلى الاضطرابات التى تشهدها دول شرق أوسطية عديدة، حجبت صورة المعاناة اليومية للمقدسيين، فى الوقت الذى تستغل فيه قوات الاحتلال هذا الوضع من أجل المضى فى المزيد من الانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك.

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قد استقبل مساء الثلاثاء بمقر الرئاسة الفلسطينية فى مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية) إحسان أوغلو، وبحث معه آخر التطورات فى القضية الفلسطينية، وخاصة الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام.