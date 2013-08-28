بالفيديو .. 6 أهداف مثيرة في فوز ليفربول بكأس رابطة الأندية

حقق ليفربول فوزا مثيرا على ضيفه نوتس كاونتي أحد أندية الدرجة الثالثة (ليج وان) الإنجليزية بنتيجة 4-2 يوم الثلاثاء في المباراة التي وصلت لـ120 دقيقة لعب بالدور الثاني لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، قبل أن يحسمها الحمر بهدفين في الوقت الإضافي.

وجاء أول أهداف المباراة عن طريق رحيم استرلينج في الدقيقة الرابعة، وضاعف دانيل ستوريدج تقدم ليفربول في الدقيقة 29.

وظن الحمر سهولة المباراة أمام المنافس المغمور، إلا أنه باغته بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 62 عن طريق يوان أركوين، ثم خطف آدم كومبيس التعادل في الوقت القاتل قبل النهاية بست دقائق.

وفي الشوط الإصافي الأول، خلال الوقت الضائع نجح ستوريدج في تسجيل هدفه الثاني.

وأحبط جوردان هيندرسون فريق نوتس كاونتي بهدف رابع رائع صعد بليفربول للدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

شاهد الأهداف وملخص المباراة