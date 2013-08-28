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ما أسباب حدوث الصدع النصفى؟

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ما أسباب حدوث الصدع النصفى؟ ما أسباب حدوث الصدع النصفى؟

يعتبر الصداع النصفى من الآلام المزعجة التى تستمر مع الإنسان لسنوات عديدة عن طريق نوبات متفاوتة، ولكن ما أسباب الإصابة بالصداع النصفى وهل يمكن الوقاية منها؟

يوضح لنا الدكتور أسامة أبو المجد استشارى أمراض المخ والأعصاب، أن الصداع النصفى هو مرض مزمن ويستمر مع الإنسان لسنوات عديدة وهناك العديد من الأسباب للإصابة به أولها أن يكون وراثيا فيكون أحد أفراد الأسرة مصاب بالصداع النصفى من قبل، والأسباب الأخرى تكون نتيجة لبعض السلوكيات الخاطئة التى يقوم بها الإنسان وتسبب له الصداع النصفى.

ويبين دكتور أسامة أنه من بين السلوكيات الخاطئة الإجهاد المزمن والعمل لساعات طويلة حيث إن إجهاد المخ لساعات أكثر من المعتاد يؤثر على خلايا المخ ويؤدى إلى تمدد الشرايين الموجودة به ومن ثم يؤدى الإصابة بالصداع المزمن.

ويعتبر تغيير السعة البيولوجية يؤثر على المخ أيضا فعندما يغير الإنسان من مواعيد نومه بشكل مفاجئ يؤدى ذلك إلى الإصابة بالصداع النصفى.

ويشير دكتور أسامة إلى أن هناك بعض الأطعمة التى قد تعد أحد العوامل المساعدة فى الإصابة بالصداع النصفى ولكن هى وحدها بدون عامل أساسى آخر لا تؤدى إلى الإصابة به.

ومن بين تلك الأطعمة الشيكولاته والمكسرات والمنبهات ومادة الكافيين والإفراط فى تناول الخمور أو الإكثار من الأطعمة المملحة، كما تساعد أيضا الروائح النفاذة فى الإصابة بالصداع النصفى.

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مصر 365