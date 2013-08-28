محافظ الإسماعيلية يؤكد أهمية استعادة هيبة الدولة فى ضوء احترام القانون

أكد أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية ضرورة استعادة الدولة هيبتها من جديد، فى ضوء احترام القانون والحفاظ على المصلحة العامة والتصدى بكل حسم لأى محاولة للتعديات على أملاكها، وتحقيق الانضباط داخل كافة المؤسسات والهيئات الحكومية.

وقال المحافظ عقب رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، إنه لن يسمح بوجود أى تقصير فى مختلف القطاعات، وبخاصة فى القطاعات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين باعتبار أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

وأضاف أن المجلس ناقش الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية بالمحافظة المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، والبالغ تكلفتها المالية 76 مليونا و600 ألف جنيه من بينها 15 مليونا من التمويل الذاتى للمحافظة، لإقامة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومد شبكات الكهرباء وتعبيد الطرق.

وأوضح أن المجلس ناقش استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى المقبل، ومتابعه أعمال الصيانة للمدارس والانتهاء من صيانة المبانى والتجهيزات الدراسية.