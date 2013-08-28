جامعة السويس تستعد لاستقبال العام الجديد وتزيد من نشاطها

أكد مصطفى محجوب، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن العام الجامعى الجديد "سيشهد نشاطا متميزا لطلبة وطالبات الجامعة يبدأ مع اليوم الجامعى الأول، وذلك تنفيا لتعليمات الدكتور محمد محمدين، رئيس الجامعة والدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتوفير كافة الأنشطة أمام الطلاب.

وأضاف محجوب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إدارة رعاية الشباب تستقبل الطلاب فى إدارتها المختلفة من نشاط رياضى وثقافى واجتماعى وخدمة اجتماعية وأسر طلابية وجوالة وجوالات وكلها أنشطة تهدف لممارسة الطالب لحقوقه الجامعية وتخريج مواطن صالح يفيد المجتمع ويستقبل طلاب الفرق القديمة زملائهم الطلاب الجدد بالورود وكتيبات تتضمن شرح الأنشطة والأقسام العلمية الموجودة بالكليات وشروط الالتحاق بها والخدمات التى تقدمها للطلاب.

فى سياق متصل، قررت جامعة قناة السويس تشغيل عدد 2 طفطف لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجامعى الجديد من بداية بوابات الحرم الجامعى ليطوف بهم كليات الجامعة ويبدأ العمل من 8 صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد محمدين رئيس الجامعة.