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تعاون بين "أسنان جامعة القناة" ونظيرتها بـ"ليدز" بالمملكة المتحدة

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تعاون بين "أسنان جامعة القناة" ونظيرتها بـ"ليدز" بالمملكة المتحدة تعاون بين "أسنان جامعة القناة" ونظيرتها بـ"ليدز" بالمملكة المتحدة

وافق مجلس جامعة قناة السويس فى جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور محمد محمدين، رئيس الجامعة، على التعاون العلمى بين كلية طب الأسنان جامعة قناة السويس، وكلية طب الأسنان جامعة ليدز بالمملكة المتحدة فى مجال إعداد أبحاث علمية على تجارب الحيوانات فى جامعة قناة السويس، مستخدمين مواد جديدة من اختراع جامعة ليدز لبناء الأغشية الضامة للأسنان، كما سيتم نقل العينات إلى جامعة ليدز لإجراء الأبحاث اللازمة لتكملة الدراسة والتدريب على التقنيات الحديثة.

كما وقعت جامعة قناة السويس مذكرة تفاهم مع جامعة موى الكينية ووقع عن الجامعة الدكتور محمد محمدين، رئيس الجامعة، وذلك لتوثيق التعاون مع دول حوض النيل، وتحقيق مزيد من التعاون الدولى والعلمى والتعليمى المشترك فى مجال علوم الصحة والإنسان، ومختلف لمجالات العلمية والتكنولوجية، وتشمل الطب والاقتصاد وعلوم المعلومات والزراعة والتكنولوجيا الحديثة.

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