طلبة الأنشطة الصيفية يتدربون في غرفة عمليات شرطة دبي

التحق طلبة الأنشطة الصيفية المنخرطون ببرنامج الأنشطة الصيفية لشرطة دبي في دورة تدريبية على مجموعة من البرامج المطبقة في غرفة العمليات بإدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي.

واطلع الطلبة على آلية عمل الضباط المناوبين، وأبزر المهام المنوط بهم، كما تدرب الطلبة على العمل ضمن فريق خط النجدة 999، والبدالة الداخلية للقيادة العامة لشرطة دبي، وابرز مهام قسم الإذاعة.

شغف كبير

وأثنى الرائد محمد جمعة أمان، رئيس قسم الأنظمة والكاميرات، على الشغف الكبير الذي أبداه الطلبة للعمل خلال فترات التدريب، وسعادتهم الغامرة بدخول غرفة العمليات والانخراط للعمل ضمن فريقها، مشيراً إلى شعور الطلبة بتحمل المسؤولية وتمتعهم بروح الانضباطية العالية خلال فترة التدريب.

شرح مفصل

مضيفاً أنه في بداية التدريب استمع الطلبة لشرح عن مركز القيادة والسيطرة والتطور الذي حققته في مجال خدمة المجتمع، وعن نظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي .

وسير العمل والإجراءات التي يتم اتخاذها منذ تلقي البلاغ وحتى وصول الدورية إلى موقع الحادث ونظام مراقبة الدوريات باستخدام الأقمار الصناعية ومراقبة الطرق الخارجية بواسطة الكاميرات الثابتة والمحمولة جواً وخدمة الإنذار المبكر التي توفرها شرطة دبي لمحلات الصرافة والمجوهرات والبنوك واطلعوا على الخريطة الثلاثية الأبعاد التي تغطي جميع مناطق الإمارة.

الدورية الأمنية

وقال الرائد محمد جمعة أمان: إن الطلبة تعرفوا أيضاً على نظام انتقال الدورية الأمنية من موقع لآخر وميزات النظام الجديد الذي يتيح مراقبة تحرك دوريات الشرطة في الميدان مما يسرع عملية الاستجابة لموقع الحادث من قبل أقرب دورية في المنطقة أو سيارة الإسعاف إلى موقع طالب النجدة في أسرع وقت ممكن بالإضافة إلى برنامج مرضى القلب والحالات الحرجة.

بلاغات طارئة

ومن جانبه قام الرائد محمد إبراهيم الريايسة، الضابط المناوب في مركز القيادة والسيطرة، بتقديم نبذة للطلبة عن طبيعة عمل الضابط المناوب وكيفية تلقي البلاغات الطارئة على خط الاتصال الطارئ 999 بإشراف مباشر من الموظف المسؤول، وبدورهم قام الطلبة بالتدريب على استقبال مجموعة من الاتصالات الداخلية على خط البدالة.

قيادة وسيطرة

تحدثت سعاد النعيمي، مسؤولة إعلامية بمركز القيادة والسيطرة في محاضرة تعريفية حول طبيعة عمل الإذاعة في إدارة مركز القيادة والسيطرة في نقل حركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي في الفترة الصباحية لمستخدمي الطريق وحركة السير والمرور والحوادث المرورية والظروف الجوية ودور الإذاعة في عملية التوعية المرورية من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة للجمهور من مشتركي الخدمة لتعريفهم بحالة الطريق.