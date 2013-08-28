هيئة المعرفة تطلق دليل الرقابة المدرسية

طرحت الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي دليل الرقابة المدرسية للدورة السادسة في دبي على التوالي، والمقرر انطلاقها خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.

وقالت جميلة سالم المهيري رئيسة الرقابة، لـ"البيان": إن الرقابة وضعت جدولاً زمنياً خاصاً لعمليات الرقابة على المدارس الخاصة والتي تبدأ في نهاية سبتمبر وتنتهي نهاية مارس 2014 وتم إخطار المدارس بالمواعيد المحددة لزيارات فرق الرقابة، موضحة ان خطة الزيارات حددت ما يتراوح بين 24 الى 31 مدرسة تخضع للرقابة في الشهر الواحد.

وأوضحت أن الرقابة حريصة على مواصلة مسيرتها في دعم وتوجيه جهود المدارس لتحسين جودة التعليم في دبي ، وذلك بعد أن أكملت اليوم خمسة أعوام من عمليات الرقابة المدرسية، لافتة إلى أن فريق عمل الرقابة سوف يواصل تطوير إطار عمل مؤشرات الجودة وأساليب الرقابة المدرسية استجابةً لجميع الأطراف المعنية.

5 أعوام

وقالت المهيري: إن جهاز الرقابة المدرسية أكمل خمسة أعوام من عمليات الرقابة المدرسية، وسيتابع مسيرته في دعم وتوجيه جهود المدارس لتحسين جودة التعليم في دبي، وسيواصل تطوير إطار عمل مؤشرات الجودة وأساليب الرقابة المدرسية استجابةً لجميع الأطراف المعنية.

وانسجاماً مع الملاحظات والمقترحات التي وصلتنا من مختلف الأطراف المعنية، سيتم في العام الدراسي 2013 - 2014 زيادة التركيز على ثلاثة جوانب في إطار عمل الرقابة المدرسية، هي: تقييم أداء المجموعات المختلفة من الطلبة، من خلال تقييم مستويات تحصيلهم وتقدمهم الدراسي.

وتتضمن المجموعات المختلفة من الطلبة، مجموعات البنين والبنات أو الطلبة ذوي التحصيل الدراسي المنخفض أو ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وكذلك الطلبة الإماراتيين، وسيركز المقيمون التربويون على الوقوف بدقة على أي تباين أو تفاوت في التقدم الدراسي بين مجموعات الطلبة المختلفة.

بالإضافة الى انتقال بند تعلم الطلبة من مؤشر الجودة 3 إلى مؤشر الجودة 1 تحت عنوان مهارات التعلم لدى الطلبة دون إدخال أي تغييرات علية، وسيواصل جهاز الرقابة المدرسية تركيزه على تقييم مدى جودة اكتساب الطلبة مهارات التعلم وسيزداد التركيز في العام الدراسي ٢٠١٣ - ٢٠١٤ على تقييم مدى جودة استخدام الطلبة لتقنية المعلومات والاتصالات TCI .

ولقد ازداد تركيز دليل الرقابة المدرسية أيضاً على تقييم جودة العلاقة بين ما تقدمه المدرسة ونواتج تعلم الطلبة، مثل العلاقة بين جودة التدريس وجودة التقدم الدراسي بين الطلبة. وفي الإطار ذاته، سيزداد التركيز على العلاقة بين أداء القيادات المدرسية ومجالس الأمناء وأثره على تطوير المدرسة، وتقييم دوره الإيجابي في تطوير أداء الطلبة.

وأضافت: يتناول الجانب الثاني المنهاج التعليمي من خلال إضافة بند جديد في مؤشر الجودة الرابع، حيث يركز البند الأول على تقييم مدى جودة اتساع المنهاج التعليمي وثرائه وارتباطه بتعلم الطلبة .

ومدى تطوره، بينما يركز البند الجديد على تقييم مدى نجاح المدرسة في مواءمة المنهاج التعليمي لتلبية احتياجات جميع الطلبة، بما فيهم ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة، وسيتم في هذا البند أيضاً تسليط الضوء على الخيارات التي يوفرها المنهاج التعليم للطلبة، لاسيما الطلبة الأكبر سناً من أجل تحضيرهم للمرحلة المستقبلية من حياتهم على الصعيدين الدراسي أو المهني.

مدخلات التعليم

وفي السياق ذاته، ذكرت المهيري أن دليل الرقابة المدرسية سوف يعزّز من عملية الربط بين مدخلات التعليم من تحصيل وتقدم دراسيين وبين نواتج التعليم بما يساهم في تحسين عمليات التقييم الذاتي للمدارس، كما سيتم في الإطار ذاته، زيادة التركيز على العلاقة بين أداء القيادات المدرسية ومجالس الأمناء وأثره على تطوير المدرسة، وتقييم دوره الإيجابي في تطوير أداء الطلبة.

وأشادت المهيري بالاستجابة السريعة والإيجابية على نتائج الرقابة المدرسية التي شهدتها خلال الأعوام الماضية في الكثير من مدارسنا، معربة عن تطلعها إلى استمرار هذا التعاون البنّاء خلال العام الدراسي القادم، والمضي قدماً في مسيرة الارتقاء بجودة التعليم في المدارس الخاصة بدبي.

تقييمات دولية

قالت جميلة المهيري: إن جهاز الرقابة المدرسية يولي اهتماماً كبيراً بالتقييمات الدولية وأثر نتائجها على عمل الرقابة المدرسية، حيث أظهرت أحدث نتائج للتقييمات الدولية، أن أداء الطلبة في القراءة كان أدنى من المستوى المتوقع، مما أثر سلباً على تقدم الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم،.

وأظهرت النتائج أيضاً أن مهارات الطلبة في الاستقصاء وحل المشكلات في مادة العلوم لا تزال غير متطورة في كثير من المدارس الخاصة، لذلك سيركز فريق الرقابة على هذه الجوانب في تطور الطلبة، ونود في هذه المناسبة أن نعبر عن اعتزانا الكبير بمسيرة تعاوننا المستمر مع المدارس لتطوير أدائها.