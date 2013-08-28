المزينة يتفقد خدمة العملاء في مركز شرطة نايف

قام اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، بزيارة ميدانية مفاجئة لمركز شرطة نايف، رافقه خلالها اللواء راشد المزروعي مدير الادارة العامة للخدمات والتجهيزات، وعدد من الضباط، وكان في استقباله العقيد يوسف العديدي، مدير المركز بالنيابة، وذلك بهدف الوقوف على سير العمل في الخدمات المقدمة لمراجعي المركز وآلية وسرعة إنجاز تلك الخدمات.

مركز مهم

وأكد اللواء خميس المزينة أهمية مركز شرطة نايف الذي يعد من المراكز الشرطية المميزة في الإمارة بحكم موقعة الجغرافي، حيث يوجد في المنطقة سوق الذهب وسوق نايف الذي يتميز بكونه وجهة تسوق متكاملة من حيث احتوائه على مختلف أنواع البضائع وهو محاط بمعالم تاريخية وسياحية تمتلئ بالزوار والسياح طوال العام، خصوصاً خلال مهرجان دبي للتسوق.

مناطق التغطية

وأشار اللواء خميس المزينة إلى أن المركز يغطي رقعة جغرافية مساحتها 4و3كلم من إمارة دبي، تم تقسيمها إلى 13 منطقة تبدأ من شارع عمر بن الخطاب وتنتهي بمنطقة رأس الخور، حيث تشمل المنطقة الرأس وسوق الذهب والضغاية وعيال ناصر وفريج المرر ومنطقة النخيل وسوق مرشد والصرافين وميدان بني ياس ومنطقة الرقة.

توجيهات قيادية

ووجه القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، الضباط وصف الضباط بالمركز بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور بالإضافة إلى سرعة الرد على تساؤلات وملاحظات وطلبات الجمهور للاستفسار عن معلومات أو مواقع سياحية أو أسواق أو فنادق في المنطقة.

خدمات الفئات الخاصة

كما اطلع اللواء خميس مطر المزينة على الخدمات التي يقدمها المركز لذوي الإعاقة وكبار السن، مؤكدا أن القيادة العامة لشرطة دبي من أوائل المؤسسات التي تبنت الجوانب المجتمعية والإنسانية في استراتيجيتها وخططها وبرامجها، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمعاقين مسؤولية مشتركة من جميع الأفراد والمؤسسات لتفعيل دورهم الاجتماعي وضمان انتمائهم الوطني بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في ظل هذا الاهتمام الذي تشهده دولة الإمارات بالأشخاص من ذوي الإعاقة في جميع المجالات الحياتية والمجتمعية التي تضمن حقوقهم الإنسانية، وأماكن عيشهم وتواجدهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وفي ختام الزيارة تفقد القائد العام بالإنابة مبنى ثكنات المركز والـتوقيف وقسم المناوبة العامة مبدياً بعض الملاحظات للعمل بموجبها.