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«تنفيذي الشارقة» يستعرض إنشاء مراكز خدمية للتيسير على الجمهور

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«تنفيذي الشارقة» يستعرض إنشاء مراكز خدمية للتيسير على الجمهور «تنفيذي الشارقة» يستعرض إنشاء مراكز خدمية للتيسير على الجمهور

اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على المذكرة المعدة من دائرة شؤون البلديات والزراعة والمتضمنة اقتراح الدائرة بإنشاء مراكز خدمة عملاء، تقدم فيها خدمات البلدية وخدمات حكومية وخاصة، وتخدم بذلك أكبر شريحة من الجمهور وتوفر خدمات متكاملة لهم.

جاء ذلك خلال الإجتماع الاسبوعي الإعتيادي للمجلس و الذي عقد أمس في مكتب سمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي .

واستعرض المجلس، بعد تصديقه على محضر جلسته السابقة، عدداً من الأمور والقضايا والمقترحات الكفيلة بتطويرها واتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم وتحقق المصالح والأهداف بما يتماشى مع النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة في جميع المجالات والأصعدة.

وعرض ناصر خميس النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة على المجلس أهداف المشروع ، ومنها تقديم خدمات ميسرة للجمهور، و التسهيل على الجمهور من خلال توفير الخدمات التي تقدمها الدوائر خارج مقارها والذي يمكن المستفيدين من انجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الدوائر.

وثمن المجلس الجهود التي تقوم بها دائرة شؤون البلديات والزراعة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، ووجه المجلس الدائرة بإعداد دراسة مستفيضة للمشروع، والتنسيق مع الدوائر المعنية ذات الشأن.

وسعياً من المجلس لتعزيز الأواصر والتعاون والتبادل العلمي والثقافي بين الطرفين، حرصا على تنمية المكتسبات العلمية والثقافية والرقي بها، اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع ابرامها بين معهد دبي العقاري ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وتهدف مذكرة التعاون إلى تبادل الخبرات في المجال العقاري لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وتم خلال الجلسة عرض جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة.

 

 

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