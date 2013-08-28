شرطة دبي تطلق مسابقة التوعية الأمنية للعام الدراسي 2013- 2014

بحثت إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي إطلاق مسابقة للتوعية الأمنية للعام الدراسي 2013- 2014 تحت عنوان "ولائي لوطني"، ضمن اجتماع ترأسه العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا، مدير إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لخدمة المجتمع في مبنى وزارة التربية والتعليم مع فريق إدارة الأنشطة التربوية والمسابقات العلمية بالوزارة.

وحضر الاجتماع الرائد محمد سالم المهيري، رئيس قسم التوعية من الجريمة وذياب عطا رئيس شعبة توعية الجاليات الأجنبية، ومن جانب الوزارة الأستاذة شريفة موسى حسن، مدير إدارة الأنشطة الطلابية والمسابقات العلمية، الأستاذ صلاح الحوسني نائب مدير إدارة الأنشطة الطلابية والمسابقات العلمية والأستاذ عاطف أنور المشرف على المسابقات في قسم التنافسية.

تنظيم سنوي

وأكد العقيد جاسم خليل ميرزا أهمية هذه المسابقة التي دأبت شرطة دبي بشكل سنوي على تنظيمها، وتستهدف المجتمع الطلابي من الإناث والذكور وتركز على المراحل الابتدائية والثانوية والفئات العمرية الحرجة من اجل استقطابهم للكشف عن الظواهر السلبية في مجتمعاتهم الصغيرة وابتكار ابرز الوسائل لمحاربة هذه الظواهر أو البحث عن العادات الإيجابية والعمل على تعزيزها بين صفوفهم، من خلال مسابقة تنافسية تحمل مشروعا إبداعيا بأنامل الطلبة أنفسهم.

موضوعات ثرية

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة آلية إطلاق المسابقة في دورتها الجديدة للعام الدراسي المقبل 2013-2014، وابرز الملاحظات المتعلقة بدورتها الجديدة وبحث بعض المتغيرات المتعلقة بها.

وأكد أن فريق اللجنة قرر إطلاق المسابقة في دورتها الحالية تحت عنوان " ولائي لوطني" باعتماده شعاراً للمسابقة هو من الموضوعات الثرية والتي تفتح آفاق الطلبة للإبداع والمشاركة، مع التركيز على توظيف وسائل الاتصال الحديثة والتي تستحوذ على اهتمام هذه الفئات.

جهود وإشادة

من جانبها أشادت شريفة موسى حسن، مدير إدارة الأنشطة الطلابية والمسابقات العلمية في وزارة التربية والتعليم بجهود شرطة دبي وحرصها على تنظيم وإطلاق هذه المسابقة العلمية بشكل دوري.

والتي توجه إلى المجتمع الطلابي في مختلف إمارات الدولة، مما يكسبها أهمية أكبر ويوسع نطاق المشاركة ويعمل على نشر أهدافها بين الشريحة المستهدفة، كما أثنت على التعاون القائم ما بين شرطة دبي ووزارة التربية والتعليم من اجل الارتقاء بالمجتمع الطلابي وتوعية وتثقيف النشء، وهو الأمر الذي باتت شرطة دبي تعززه من خلال مختلف جهودها ومساهماتها المجتمعية.

وأشارت إلى أن اختيار الأعمال المرشحة للمشاركة هذا العام ستتم من خلال المناطق التعليمية، الأمر الذي سيسهم في وصول المشاركات الأكثر جودة إلى عملية المفاضلة النهائية لتقوم اللجنة المحكمة باختيار الأعمال الفائزة.