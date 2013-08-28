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القبض على أفغانيين يسرقان عملاء البنوك في الشارقة

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القبض على أفغانيين يسرقان عملاء البنوك في الشارقة القبض على أفغانيين يسرقان عملاء البنوك في الشارقة

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من القبض على ( محمد ، ش ، م) و( بختيار ، ط)، أفغانيان، تخصصا بسرقة عملاء البنوك بعد ترصدهما للضحايا بالقرب من البنوك العاملة بإمارة الشارقة، وبالتحقيق مع المذكورين تبين بأنهما يندرجان تحت فئة مخالفي قوانين الإقامة بالدولة.

وطالبت شرطة الشارقة عملاء البنوك باتخاذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات التي سبق أن وجهت لهم من الأجهزة الشرطية والجهات الأمنية بالدولة ومن بينها عدم قيام الأشخاص المكلفين بسحب مبالغ مالية كبيرة أو توجه عملاء البنوك بمفردهم إلى البنك، والتأكد من عدم وجود أشخاص يراقبونهم أثناء قيامهم بسحب الأموال، أو أثناء مغادرتهم البنوك.

بالإضافة إلى عدم الاستجابة للحيل التي يلجأ إليها مرتكبو جرائم سرقة عملاء البنوك، وحفظ الأموال فى أماكن آمنة، وغير ذلك من الاحتياطات التي تقيهم وتجنبهم من احتمالية تعرضهم للسرقة من قبل ضعفاء النفوس.

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