الشيخة فاطمة تشيد بأداء مؤسسة التنمية الأسرية

أشادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالأداء العالي لمؤسسة التنمية الأسرية وأثنت على أداء العاملين فيها من مجلس أمناء وإدارة عليا وموظفين للجهود التي بذلوها في سبيل الوصول بالأداء العام للمؤسسة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى قفزات نوعية خلال فترة زمنية قياسية.

ووجهت سموها خلال ترؤسها مساء أمس الاجتماع الرابع ضمن أجندة ومنهجية اجتماعات سموها مع الإدارة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية للعام الحالي 2013 بامتداد بعض البرامج التي تنفذها المؤسسة خاصة المجالس النهارية للمسنين لتشمل مناطق الهير وغياثي إضافة إلى المناطق الأخرى التي يتم تنفيذ البرامج فيها .

وهي المنطقة الشرقية من خلال مركز العين والمنطقة الغربية من خلال مركز المؤسسة في مدينة زايد. كما وجهّت سموها إدارة المؤسسة بعقد اجتماعها السنوي القادم في مدينة دلما من أجل زيارة المنطقة وتكثيف البرامج التي تُعنى بالأسرة وتنفذها المؤسسة من خلال مركزها في جزيرة دلما.

واطلعت سموها خلال الاجتماع على آخر التطورات فيما يتعلق بتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي حققت فيها المؤسسة خطوات متقدمة نحو تفعيل الخدمات التي تقدمها لجمهورها المستهدف في مناطق أبوظبي الغربية والوسطى والشرقية.

وكان في استقبال سموها لدى وصولها الى مقر المؤسسة بالمشرف مريم محمد الرميثي مدير عام المؤسسة وموزة العتيبة عضو مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية ونعيمة مبارك المزروعي مدير دائرة تنمية الأسرة بالمؤسسة ومديرات الإدارات في مؤسسة التنمية الأسرية.

وحضر الاجتماع إلى جانب الإدارة العليا للمؤسسة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام ومديرات الدوائر والإدارات والمراكز بمؤسسة التنمية الأسرية.

ورحّبت مريم محمد الرميثي بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مؤكدة أن اللقاء الدوري لسموها يؤكد مدى الحرص على الاطلاع والمتابعة الدائمة لسير العمل في المؤسسة كما يؤكد حرص سموها على التعرف على التحديات التي تواجه المؤسسة لتساهم من خلال توجيهاتها الكريمة في تذليلها ومعالجتها بأنجح السبل وأسرعها.

إنجاز وتميز

وقالت الرميثي إن هذا الحرص وهذه المتابعة والتوجيهات هما المحفز الذي يدفع الادارة العليا والموظفين في مؤسسة التنمية الاسرية إلى الإنجاز والتميز في العمل كما يحثهم على التفاني والاخلاص في أدائهم الوظيفي مشيرة إلى أن مؤسسة التنمية الأسرية قد حققت خلال النصف الأول من العام الحالي عددا من الانجازات التي تصب في إطار تطوير الأداء المؤسسي في كافة دوائر وإدارات المؤسسة.

وأشارت الرميثي في كلمتها إلى التطور الذي شهدته المؤسسة في مجال تطوير البرامج وأنها حققت قبل استكمال استراتيجيتها الخمسية الأولى 2010 2014 العديد من الانجازات موضحة ان هذه الانجازات ما كانت لتتحقق لولا توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ودعم سموها للمؤسسة ولموظفيها.

وأكدت مريم الرميثي خلال كلمتها أن مؤسسة التنمية الأسرية ما زالت في بداية طريق التميز الذي يعتبراً طريقاً له بداية وليس له نهاية.

خدمات جديدة

وأضافت أن المؤسسة ستشهد خلال المرحلة القادمة بإذن الله إطلاق عدد من الخدمات والبرامج الاستراتيجية والاجتماعية الجديدة مثل الرعاية المنزلية الاجتماعية للمسنين في إمارة أبوظبي وملف الأسرة الاجتماعي الذي يشخص حالة الأسرة واحتياجاتها الاجتماعية ويساهم في تلبية هذه الاحتياجات ورخصة الحياة الزوجية وبرنامج قيادة الاسرة.

إضافة إلى نادي اطفال وشباب الدار واستراتيجية الأسرة في إمارة ابوظبي بالاضافة إلى مشروع تأهيل الموارد البشرية الذي يسعى للحصول على الشهادات التخصصية في مجال العمل الاجتماعي والنفسي إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى التي سيتم تسليط الضوء عليها مستقبلا.

التشخيص والعلاج

قالت مريم الرميثي إن المرحلة القادمة من عمر المؤسسة ستشهد تغييراً كبيراً في توجه البرامج والخدمات الاستراتيجية حيث يتمثل هذا التغيير في الانتقال من مرحلة التوعية والتثقيف والتدريب الاجتماعي التخصصي والعام الى مرحلة التشخيص وتقديم العلاج من خلال خدمات اجتماعية مباشرة توجه للاسرة بكافة أفرادها.