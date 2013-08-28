«إمداد» تنظم حملة تبرع بالدم في مقرها بجبل علي

نظمت "إمداد"، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول إدارة المرافق المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤخراً حملة للتبرع بالدم في مقرها الرئيسي بجبل علي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.

وقام 200 من موظفي الشركة بالتبرع بالدم خلال الحملة التي امتدت ليومين وشكلت جزءاً من برنامج "إمداد" الخاص بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وقال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة "إمداد": "إن التبرع ولو بكمية قليلة من الدمّ يسهم في إنقاذ حياة شخص، لا سيما عندما نأخذ بالاعتبار أن للدم فترة حفظ محدودة. ونحن نقدر دعم موظفينا النشط لهذه المبادرة، التي تعكس جهودنا تجاه العمل المجتمعي والقضايا الإنسانية. كما أننا نشكر فريق هيئة الصحة بدبي على دعمهم المستمر طوال الحملة. وباعتبارنا شركة تولي أولوية قصوى للمسؤولية الاجتماعية، فإننا سنشارك بانتظام في مختلف المبادرات التي تفيد المجتمع".

وتعتبر المسؤولية الاجتماعية للشركات قيمة أساسية بالنسبة لشركة "إمداد" وهي في صلب كل عمل تقوم به، حيث تشارك الشركة في مختلف مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على المستهلكين والموظفين والبيئة والمجتمع والجمهور بشكل عام.

ورسخت "إمداد" من مكانتها كشركة متبنّية ومطبّقة لأحدث تكنولوجيات وممارسات إدارة المرافق. وتعتمد الشركة على معدات آمنة بيئياً، بالإضافة إلى تركيزها على مفهوم الاستدامة في كافة عملياتها. كما تقوم بإجراء الدورات التدريبية الخاصة بإعادة التدوير لعملائها وموظفيها وشركائها من الشركات، إلى جانب تقديمها مستوعبات إعادة التدوير في بعض المشاريع التي تقوم فيها بتقديم خدمات إدارة وجمع النفايات.