رئيس ديوان حاكم عجمان يؤكد حرص الدولة على تنمية وتطوير العلاقات مع مصر

بحث الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، بمكتبه بالديوان الأميري أمس، مع المستشار نبيلة مكرم نائب قنصل عام جمهورية مصر العربية، سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد الشيخ الدكتور ماجد النعيمي، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تنمية وتطوير العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بها، بما يعود بالنفع والخير على شعبيهما الشقيقين. ونوه بأهمية دور مصر الريادي، فهي ذات مواقف تاريخية مشهودة على الصعيدين العربي والدولي .. مشدداً على اهتمام الدولة بتطوير علاقلاتها مع الشقيقة مصر.

وأعرب رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، عن تطلعه إلى أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة مزيداً من الاستقرار، والذي يدفع باتجاه مواصلة العمل على طريق التنمية.

من جانبها، أشادت المستشار نبيلة مكرم، بما وصلت إليه العلاقات الإماراتية المصرية من تطور ونماء.