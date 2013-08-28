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وزير خارجية إيران ينفي طرح أي موضوع حول الولايات المتحدة خلال زيارة السلطان قابوس لبلاده

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وزير خارجية إيران ينفي طرح أي موضوع حول الولايات المتحدة خلال زيارة السلطان قابوس لبلاده وزير خارجية إيران ينفي طرح أي موضوع حول الولايات المتحدة خلال زيارة السلطان قابوس لبلاده

كتب : أ ش أ الأربعاء 28-08-2013 00:51

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، أن يكون قد تم طرح أي موضوع خاص بشأن الولايات المتحدة خلال الزيارة التي قام بها سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد لإيران.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الثلاثاء عن ظريف قوله "إن الزيارة تضمنت فقط اجراء محادثات طيبة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وشملت التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية للتعاون"، مضيفا أن المحادثات بين إيران وعمان تناولت العلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية والدولية.

وردا على تساؤل حول ما إذا كانت المحادثات تطرقت إلى الحديث عن الولايات المتحدة، قال الدبلوماسي الإيراني: إن أصدقائنا يتحدثون عن الشأن الأمريكي أثناء زيارتهم لإيران حيث أن بعضهم كان قد تحدث مع الأمريكيين أنفسهم ولكن لم تطرح أي مواضيع خاصة بشأن الإدارة الأمريكية.

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