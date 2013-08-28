إطلاق نظام للأرشيف الصحفى الرقمى فى مجلسى الشعب والشورى

أعلن كل من قطاع معلومات مجلس الشعب وشركة أوتوميشين للاستشارات الشركة المتخصصة فى مجال تقديم الاستشارات، وتطوير وتنفيذ نظم المعلومات عن إطلاق نظام الأرشيف الصحفى الرقمى "PressMaster" لقطاع معلومات مجلسى الشعب والشورى، والذى يعمل عبر الحوسبة السحابية "cloud computing".

وقالت الشركة فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن نظام الأرشيف يهدف لتوفير المعلومات التى يتم نشرها من خلال الصحافة المصرية لجميع المستفيدين والمستخدمين لقطاع معلومات مجلسى الشعب والشورى، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالنظام، والتى يمكن للمستفيدين من الخدمة الدخول عليها، وتصفح أهم ما نُشِر فى الصحافة عن الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلسين.

يذكر أن نظام الأرشيف الصحفى الرقمى هو نظام تم تطويره فى شركة أتوميشين للاستشارات، ويقوم بكافة الوظائف الخاصة بعملية تسجيل وفهرسة الصحف وإدخال بيانات المجلدات والأعداد، وتكشيف المقالات والأخبار والتحقيقات الصحفية، مع ربط البيانات الببليوجرافية للمقالات والأخبار بالصورة الإلكترونية للمقالة أو الخبر.

يمكن أيضاً للباحث من خلال الإنترنت الوصول إلى هذه المقالات عن طريق نافذة للبحث فى كل بيانات المقالة أو الخبر، وأيضاً التصفح داخل الأرشيف، وعرض الصحف المسجلة فيه والمجلدات والأعداد داخل هذه الصحف، وأيضاً استعراض المقالات والأخبار، وعرض الصور الخاصة بهذه المقالات، وإمكانية طباعتها أو تحميلها من قبل المستخدم.

ويمكن أيضا للمستخدمين والمستفيدين من قطاع معلومات مجلس الشعب استخدام مكتبة صحفية تجمع لهم كل الموضوعات الصحفية، فى إطار ما يتعلق بموضوعات وأعمال المجلس.